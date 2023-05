Warum es mit den Lithiumpreisen aufwärts gehen sollte

Der Preis für Lithium befindet sich praktisch im freien Fall. Jedoch gibt es eine begründete Aussicht auf Hoffnung

Unkenrufen zum Trotz, die den Preis für das weiße Gold noch bis auf zehn bis 15 US-Dollar je Kilogramm fallen sehen, sieht es gut aus für den Lithiumpreis. Denn zum einen steigt die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und damit Lithium wieder. Im Dezember und Januar sind die Verkäufe stark zurückgegangen. Das hat sich entlang der Lieferketten ausgewirkt. Ursächlich wirkte sich da die normale Saisonalität auf dem chinesischen Markt aus. Weiter wirkten Sorgen wegen Streichungen von Subventionen für Elektrofahrzeuge und verlängerte Neujahrsfeiertage. Diese Einflüsse lassen jetzt nach. Und im Jahresvergleich sind die Umsätze von Januar bis März 2023 immer noch um rund 20 Prozent gestiegen. Mit einem weiteren Umsatzplus ist zu rechnen. Damit wird sich die Nachfrage nach Batterien und Lithium erholen. Allerdings könnte dies eine gewisse Zeit dauern, bis sich das auf die Lieferkette bis zum Lithium und damit den Lithiumpreis zeigt.

Ein anderer Punkt sind die Lagerbestände beim Lithiumkarbonat. Zwar sind sie in den vergangenen drei Monaten um das Dreifache nach oben gegangen, aber zu bedenken ist, dass sich die Nachfrage nach Lithiumkarbonat zwischen 2019 und 2022 fast vervierfacht hat. In Verbrauchstagen gerechnet, liegen die Vorräte aktuell bei 50 bis 54 Verbrauchstagen, jedoch korrigiert um die Nachfrage im vierten Quartal 2022, dann ergeben sich nur 35 bis 38 Tage Verbrauch. Also im Grunde wenig. Lithiumhydroxid-Lagerbestände dürften sogar bei weniger als einer Woche Lieferung liegen. Wer auf die Transformation in der Automobilbranche setzen möchte, die sich erst am Anfang befindet, kann dies mit Investments in Lithium-Gesellschaften wie Alpha Lithium oder ION Energy tun. ION Energy besitzt zwei Lithiumprojekte in der Mongolei. Urgach Naran umfasst 80.000 Hektar Land. Dazu kommt das Flaggschiffprojekt Baavhai Uul. Die Explorationsarbeiten sind im Gange. Alpha Lithium befindet sich mit seinen Lithiumprojekten im berühmten Lithiumdreieck in Argentinien. Der Bau der Pilotanlage und damit die Testproduktion stehen kurz bevor.

