Warum eine gute Aktienkultur die Demokratie fördert

Johannes Vogel, stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP und Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion, und Frank Schäffler, Sprecher für Fintech- und Blockchain-Innovationen der FDP-Bundestagsfraktion, schrieben für das Handelsblatt folgenden Gastkommentar:



Manche Linke haben es nicht leicht. Morgens muss man auf die Reichen und ihre Dividenden schimpfen und abends Ärmere von einer Altersvorsorge mit Aktien abhalten. Der leicht irre Widerspruch ficht einen aufrechten Antikapitalisten natürlich nicht an. So geistert im politischen Diskurs ein paradoxes Wunderding herum, das angeblich Arme ärmer und Reiche reicher macht: die Aktie!

Das hat in Deutschland leider Tradition – aber es ändert sich endlich etwas: Viele junge Menschen wollen Nachhaltigkeit – beim Klima, aber auch bei den (eigenen) Finanzen. ETFs an der Bushaltestelle auf dem Handy zu checken, ist für viele längst Normalität geworden. Diese neue Generation muss sich nach unserer Überzeugung auch im Handeln der politischen Mehrheit wiederfinden. So, wie eine nachhaltige Klimapolitik mit echtem Emissionshandel der richtige Weg in die Zukunft ist, braucht es auch einen nachhaltigen Wandel hin zu einer vielfältigen und lebendigen Aktienkultur in Deutschland. Weiterlesen