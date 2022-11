Warten auf das Fed-Protokoll

By Craig Erlam, Senior Market Analyst, UK & EMEA, OANDA

Die Aktienmärkte scheinen am Mittwoch auf der Stelle zu treten, da wir im Laufe des Tages das jüngste FOMC-Protokoll abwarten.

Asien hat über Nacht etwas aufgeholt, nachdem Europa und die USA am Dienstag ordentliche Kursgewinne verbuchen konnten, die sich im Laufe des Tages ausweiteten. Die Futures auf beiden Seiten des großen Teichs notieren jedoch kaum verändert gegenüber dem gestrigen Schlusskurs, was sich im Laufe des Tages natürlich ändern kann.

Ich bin mir nicht sicher, ob die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls, der Thanksgiving-Feiertag oder einfach das Fehlen wichtiger Katalysatoren für die Inaktivität an den Futures-Märkten verantwortlich ist. Außerdem stehen heute eine ganze Reihe von Daten auf dem Kalender, die für Bewegung sorgen könnten. Dazu gehören die Flash-PMIs, die langlebigen US-Waren, die Hausverkäufe, das Verbrauchervertrauen und die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. Das sollte uns den ganzen Tag über gut unterhalten.

Wie immer frage ich mich allerdings, was genau wir daraus lernen werden, was nicht bereits aus der Entscheidung, der Erklärung, der Pressekonferenz und den zahlreichen Kommentaren der Zentralbank seit dem Ereignis hervorgeht.

Oft sind es nicht die Inhalte des Protokolls, sondern die subtilen Veränderungen, die die Anleger mitreißen. In den letzten Wochen stand der "dovish pivot" im Mittelpunkt, der möglicherweise tatsächlich stattgefunden hat, während die Kommentare der Fed seither nicht gerade für Klarheit gesorgt haben. Möglicherweise sind die Anleger auf der Suche nach Hinweisen darauf, dass sie voreilig gehandelt haben, oder dass es tatsächlich mehr Unterstützung für eine solche Verlangsamung der Straffung und weniger für eine höhere Endrate gibt, als sie bisher dachten.

So oder so, das Potenzial für eine große Reaktion könnte die Ursache für die Lähmung der Märkte heute Morgen sein. Und wie so oft kann es sein, dass alles umsonst war, wenn das Protokoll tatsächlich nichts aussagt, was wir nicht schon wissen. Dann sind wir zwar nicht schlauer, was den Leitzins angeht, aber vielleicht sicherer, dass 0,5% im Dezember wahrscheinlicher sind als nicht. Natürlich könnten die Inflationsdaten kurz vor der Sitzung dies ändern.

RBNZ beschleunigt seine Straffung

Die RBNZ hat heute Morgen mit einer rekordverdächtigen Anhebung um 75 Basispunkte das Tempo der Straffung beschleunigt, was den Erwartungen entsprach. Der neuseeländische Dollar reagierte jedoch sehr volatil auf die Veröffentlichung, da die Zentralbank einen weitaus höheren Leitzins festsetzte und eine Rezession ab dem nächsten Jahr prognostizierte. Sie ist der Ansicht, dass ein aggressiveres Vorgehen erforderlich ist, um die Inflation wieder in den Zielbereich von 1-3% zu bringen, da der Arbeitsmarkt zu angespannt ist und die Gefahr besteht, dass sich die Inflation zunehmend verfestigt.

Ist eine Produktionserhöhung wirklich machbar?

Die Ölpreise sind am Mittwoch geringfügig höher und setzen damit die Erholung von einem Ausverkauf fort, der durch Spekulationen ausgelöst wurde, dass die OPEC+ bei ihrem Treffen Anfang nächsten Monats eine deutliche Erhöhung der Fördermenge in Erwägung ziehen könnte. Angesichts der Kürzung der Fördermenge um zwei Millionen Barrel im letzten Monat, der sich verschlechternden globalen Wirtschaftsaussichten, der chinesischen Kovid-Restriktionen und der Unsicherheit im Zusammenhang mit der russischen Ölpreisobergrenze wäre ein solcher Schritt sicherlich eine Überraschung.

Natürlich könnte die Obergrenze ein Teil des Grundes für die Gespräche sein, wenn sie denn tatsächlich stattgefunden haben. Ohne die Unterstützung Russlands würde dies eine ganz neue Dynamik innerhalb der Gruppe schaffen und sogar das "+"-Element bedrohen, was ein großer Schock wäre. Diese Gerüchte wurden jedoch heftig dementiert, weshalb der Kurs seine Verluste wieder aufgeholt hat. Jetzt geht es nur noch um die Wirtschaft, um China und darum, wie sich die Entscheidung der G7 auf die russische Produktion auswirken wird. Ich glaube nicht, dass sich die Volatilität in Luft auflösen wird.

Kann das FOMC-Protokoll der Auslöser für einen Ausbruch sein?

Der Goldpreis scheint sich in der letzten Woche in einer Spanne eingependelt zu haben, deren oberes Ende bei etwa 1.780 $ liegt - einem wichtigen Unterstützungsbereich in der ersten Jahreshälfte - und deren unteres Ende bei etwa 1.730 $ liegt - einer wichtigen Widerstandsmarke im September und Oktober. Das FOMC-Protokoll könnte darüber entscheiden, welches dieser Niveaus zuerst nachgibt und ob Gold seine Erholungsrallye in diesem Monat nach einer so langen Periode von Rückgängen fortsetzen kann.

Ist das Argument für $10.000 stärker als das für $20.000?

Bitcoin ist den zweiten Tag im grünen Bereich, liegt im frühen Handel mehr als 2% im Plus und versucht verzweifelt, einen Boden im Markt zu finden. Das ist in einer Zeit, in der die Schlagzeilen aufgrund der Auswirkungen des FTX-Zusammenbruchs alles andere als günstig sind, leichter gesagt als getan. Jeder fragt sich, wer das nächste Opfer sein wird und ob dieses Debakel ähnliche Praktiken in anderen Bereichen des Marktes aufdecken wird. Vor diesem Hintergrund ist es schwer vorstellbar, dass sich Bitcoin in irgendeiner Form deutlich und nachhaltig erholen kann. Der nächste Widerstandsbereich liegt bei $17.500, dessen Durchbruch die Dinge interessanter machen könnte. Aber das könnte sehr schwer zu überwinden sein. Im Moment spricht wohl mehr dafür, dass der Preis auf $10.000 fällt, als dass er auf $20.000 steigt. ​

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.