Warten auf Bitcoin Spot ETF geht in die finale Phase, ,Buy the rumors, sell the news' bleibt eine Option

am 10.01.2024: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Weekly Chart (10. September 2017 bis 09. Januar 2024). Screenshot erstellt am 09. Januar 2024, 16:30 Uhr (MESZ)

Die vergangenen Handelstage hatte es für Bitcoin in sich, obwohl sich in Bezug auf das Preisniveau eigentlich nichts groß verändert hat.

Doch erneut aufflammende Gerüchte und Spekulationen rund um die Zulassung des Bitcoin Spot ETFs durch die SEC sorgten für eine Achterbahnfahrt.

Die Achterbahnfahrt begann für Bitcoin am 03.01. als der Krypto-Finanzdienstleister Matrixport einen Bericht veröffentlichte, wonach man sagte, man gehe von einer Nicht-Zulassung eines Bitcoin-ETFs durch die SEC aus und begründete das mit der Zusammensetzung der Kommission, die für die ETF-Zulassung der SEC entscheidend ist und von Demokraten dominiert wird. Darüber hinaus ist es ein offenes Geheimnis, dass der SEC-Vorsitzende Gensler Kryptowährungen in den USA nicht positiv gegenüber.

Das Ergebnis war ein 5%+ Kursrutsch in der Kryptowährung innerhalb weniger Minuten, von der sich Bitcoin dann allerdings in den Folgetagen wieder erholen konnte und zurück in Richtung $45.000 lief – sicherlich auch dem Umstand geschuldet, dass besonders in sozialen Medien, allen voran X diverse „Journalisten“ mit Fokus auf den Kryptobereich bereits zum vergangenen Freitag mit Neuigkeiten bzgl. eines Bitcoin ETFs rechneten, was vor allem dahingehend interpretiert wurde, dass die finale Zulassung dann verkündet würde. Wurde sich aber nicht.

Und so warten wir weiter, lange dauern dürfte es unserer Einschätzung nach nicht mehr auf jeden Fall nicht mehr dauern, hartnäckig halten sich Gerüchte, dass es heute im Laufe des Tages soweit sein könnte. In Bezug auf das bullishe Potenzial für Bitcoin sind wir kurzfristig allerdings eher skeptisch.

Wie bereits in der Vorwoche an dieser Stelle geschrieben, ist ein bullisher Bias in Bitcoin absolut legitim und bleibt klar gegeben, aber kurzfristig wäre es dennoch nicht überraschend, folgte auf die finale Meldung einer Zulassung innerhalb der kommenden Tage dann zunächst ein Kursverlauf ala „Buy the rumors, sell the news“.

Demnach könnte es also sein, dass es nach dem erfolgten, bullishen Breakout über $45.000 und Test der $48.000er Region vielleicht noch zu einer Übertreibung Richtung $50.000 kommt, Bitcoin dann aber einen signifikanteren Rücksetzer sieht, wobei die Frage wäre, ob die Bullen die $40.000 Marke halten können – oder eben nicht.

Ob es zu einem solchen Kursverlauf allerdings kommt, dafür ist die finale Entscheidung der SEC abzuwarten. Makro-technisch könnten auch die US Inflationszahlen am Donnerstag für ein wenig Volatilität sorgen, resultierend aus einer Veröffentlichung unterhalb von 3%.

Ausgehend von einer solchen könnten erneut und weitere Spekulationen angefacht werden, wonach die US-Notenbank FED den Leitzins über das Jahr 2024 aggressiv senken wird, was wiederum Kryptowährungen generell und somit auch Bitcoin weiteren Auftrieb verleihen könnte, auch wenn der Kursanstieg in den vergangenen sechs Monaten, in welchen sich Bitcoin nahezu verdoppelt hat unserer Einschätzung nach zunächst auf der Oberseite ein wenig überdehnt anmutet.

Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Daily Chart (13. Februar 2023 bis 09. Januar 2024). Screenshot erstellt am 09. Januar 2024, 16:30 Uhr (MESZ)

Das Bild für Bitcoin stellt sich weiter bullish dar, als Orientierung für die Vorteilsidentifikation dient hier allen voran das deutliche Halten des EMA(50) über dem EMA(200) mit zeitgleichem Halten der über das vierte Quartal etablierten Aufwärtstrendlinie auf Tagesbasis und den nun zum Jahresbeginn erfolgten, bullishen Breakout über $45.000.

Long-Setup:

Der Modus auf der Oberseite bleibt nach dem nun erfolgten Bruch über $45.000 kurzfristig weiter etwas überdehnt, oberhalb von $40.000 bleibt der Modus auf Tagesbasis aber zunächst klar bullish, Ziele auf der Oberseite in der Region um $47.000 und $48.000 wurden bereits abgearbeitet, rein psychologisch wäre auch eine Ausdehnung bis in Gefilde um $50.000 denkbar.

Short-Setup:

Kurzfristige Short Positionen könnten mit einem Bruch der Aufwärtstrendlinie, aber erst mit einem Halten unter $40.000 interessant, wobei das Stop-Management nach Möglichkeit aggressiv zu vollziehen wäre, bereits im Bereich um $38.000 findet sich eine potenzielle Unterstützungsregion.



Quellen: xStation5 von XTB

