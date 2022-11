War’s das jetzt oder kommt das dicke Ende noch?

Die Antwort auf diese Frage hängt stark von der Entwicklung der Unternehmensgewinne ab. Bleibt ein Schock aus, haben Aktien gutes Erholungspotenzial.

Das Börsenjahr 2022 war bislang nichts für schwache Nerven. Da stellt sich natürlich die spannende Frage: Bärenmarkt auch im kommenden Jahr? Oder gelingt den Aktienmärkten die Trendwende? Entscheidend wird dabei die Entwicklung bzw. die Erwartung zur Entwicklung der Unternehmensgewinne sein. Wenn man den Kursverlauf der jüngeren Vergangenheit betrachtet, könnte man versucht sein, daraus auf einen drastischen Gewinneinbruch im Unternehmenssektor zu schließen. Dies ist jedoch keineswegs der Fall. Die Gewinnerwartungen für die 600 größten börsennotierten europäischen Unternehmen (STOXX® Europe 600 Index) auf Sicht der kommenden zwölf Monate liegen im Bereich ihres Allzeithochs – und das trotz des extrem herausfordernden Umfeldes. Auch die Earning Season für das dritte Quartal 2022 verlief sehr konstruktiv und deutlich besser als erwartet.

Doch was bringen die kommenden Quartale? So gut wie sicher ist, dass die Konjunktur in Europa über die Wintermonate hinweg in eine leichte Rezession rutschen wird. Mit Beginn des Frühlings erwarten wir jedoch wieder eine Stabilisierung und allmähliche Zunahme des Wachstums. Vor diesem Hintergrund ist ein starker und nachhaltiger Rückgang der Unternehmensgewinne eher unwahrscheinlich. Selbst wenn die Gewinnerwartungen um zehn Prozent zurückgehen sollten, wird dies in den aktuellen Kursen schon mehr als reflektiert. So liegt die Aktienbewertung auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) aktuell um rund 30 Prozent unter dem Wert zu Jahresbeginn. Oder anders ausgedrückt: Das KGV spiegelt einen erwarteten Rückgang der Unternehmensgewinne auf Sicht der kommenden zwölf Monate um 30 Prozent wider. Ein solcher Rückgang fand zuletzt nur bei extremen Ereignissen wie der globalen Finanzkrise (2008/09) oder während des ersten Corona-Lockdowns (Frühjahr 2020) statt. Vergleichbare Ereignisse erwarten wir jedoch nicht.

Fazit: Weder die bisherige Gewinnentwicklung noch die Gewinnerwartungen stellen aus unserer Sicht eine hinreichende Rechtfertigung für die hohen Kurseinbußen seit Jahresbeginn dar. Das DAX®-KGV hat sich in diesem Jahr bis auf die Tiefpunkte seit Bestehen des Index vergünstigt. Bleibt ein großer Gewinnrückgang 2023 aus – und das entspräche unseren Prognosen –, verfügen Aktien derzeit über ein solides Erholungspotenzial für das kommende Jahr.

