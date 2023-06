Wann steigt der Goldpreis wieder über 2.000 US-Dollar an

Seit einiger Zeit dümpelt der Preis des Edelmetalls unter der magischen Marke von 2.000 US-Dollar herum

Der Goldpreis ist ein empfindlicher Geselle. Händler, die auf risikoreiche Vermögenswerte wie Aktien setzen, werden vermutlich weniger in Gold investieren. Andererseits setzen sie auf Gold, wenn Unsicherheiten und geopolitische Krisen den Markt bestimmen. Ebenso lassen Rezessionsängste und schwache Konjunkturdaten Marktteilnehmer mehr zu Gold greifen. Ein Faktor, von dem der Goldpreis stark abhängig ist, ist der Dollarindex. Gold wird in Dollar gehandelt. Ein starker Dollar belastet den Goldpreis. Beim Dollarindex wird die US-Währung mit einem Korb von sechs unterschiedlichen Währungen verglichen. Steigt der Dollarindex, so ist dies mit einer Aufwertung des US-Dollars gegenüber anderen Währungen zu verstehen. In 2022 ist der Dollarindex schon mal um 20 Prozent gestiegen. Gold in Euro hat sich in dieser Zeit im Vergleich zu Gold in US-Dollar besser entwickelt. 2023 fiel der Index wieder. Will man wissen, wie sich der Goldpreis in der Zukunft entwickelt, so ist ein Blick auf die US-Notenbank Fed angebracht. Sollte der Zinserhöhungskurs enden, dann wird mit einem deutlich steigenden Goldpreis gerechnet.

Die Fed hat in einem enormen Tempo die Zinssätze erhöht, aktuell hat sie eine Pause eingelegt. Doch die Inflation verliert an Fahrt, dies lässt den Schluss zu, dass beim Goldpreis mit Änderungen zu rechnen ist. Dass der Goldpreis im Moment noch nicht höher ist, liegt daran, dass Fed-Chef Jerome Powell weitere Zinserhöhungen angekündigt hat. Gerade bei Preisrücksetzer wird vermehrt Gold gekauft und wie es scheint, sehen sich auf professionelle Anleger bei guten Einstiegsmöglichkeiten um, denn bei Gold sind sie noch wenig investiert. Auch wenn die Zinsen bis Jahresende noch etwas ansteigen, das Ende der Zinserhöhungen ist in Sicht. Investments in Goldgesellschaften könnten daher jetzt unter einem guten Stern stehen. Zu den mittelgroßen Goldproduzenten gehört Calibre Mining mit erfolgreichen Liegenschaften in Nord- und Südamerika. In den Nordwest Territorien im Yellowknife-Grünsteingürtel liegt das Yellowknife City Goldprojekt von Gold Terra Resource. Es ist eines der sechs größten hochgradigen Goldlager in Kanada.

