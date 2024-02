Wann ist eine günstige Einstiegsgelegenheit?

Die Rally an den Aktienmärkten hält nach wie vor an. Während der Dow Jones bereits vor dem Jahreswechsel auf ein neues Allzeithoch klettern konnte, folgte nach dem Start ins neue Börsenjahr auch der S&P 500 und der DAX. Ebenfalls mit „Verzögerung“ gelang dem Nasdaq 100 erst nach dem Jahreswechsel der Kurssprung auf historisch hohes Kursneuland. Die mit der Rally hochgesteckten Erwartungen an die Quartalszahlen wurden meist erfüllt und zeigen, dass der Anstieg am Aktienmarkt nicht völlig losgelöst ist. Dennoch zeigen sich allmählich Anzeichen einer Überhitzung, welche zumindest eine kurzfristige Konsolidierung in Aussicht stellt.



Aus saisonaler Sicht zeigt sich von Mitte Februar bis Mitte März in der Regel eine rückläufige Tendenz, welche von einem starken, positiven Muster abgelöst wird, welches meist bis Ende April andauert. Nun findet in diesem Jahr die Wahl des US-Präsidenten statt, so dass es Sinn macht, dieses Ereignis in die Betrachtung mit einzubeziehen. US-Wahljahre waren in der Vergangenheit in der Regel gute Börsenjahre. Beim ersten Wahlkampf des aktuellen Herausforderers Donald Trump war dieses Muster von Mitte März bis Ende April zu beobachten. Darauf folgte die übliche „Sommerpause“, in welcher der Aktienmarkt meist in eine Seitwärtstendenz übergeht. Nach der Wahl Trumps waren die Kurse nicht zu halten und eine beachtliche Rally folgte. Die letzte Wahl fällt aufgrund der Corona-Pandemie etwas aus dem Rahmen, dennoch ging es auch hier im Jahresverlauf weiter nach oben.Seitens der Investmentbanken ist man sich aktuell uneinig. Während die Einen einen Zustand der kurzfristigen Überhitzung ausmachen, korrigieren andere die erst im Dezember angehobenen Kursziele weiter nach oben. Wahrscheinlich dürfte auch hier die Realität dazwischen liegen, so dass auf den durchaus offenkundigen Zustand der kurzfristigen Überhitzung eine korrigierende Bewegung folgen könnte, worauf dann eine weitere Rally-Stufe gezündet wird. Letztendlich ist es sicherlich interessant zu wissen, wo der Aktienmarkt am Jahresende stehen könnte. Viel interessanter dürfte aber sein, was dieser bis dahin machen wird. Sollte es zu dem genannten Rücksetzer kommen, könnte sich dieser im Hinblick auf die in der Regel positiven Börsenjahre bei US-Wahlen als günstige Einstiegsgelegenheit erweisen!Viel Erfolg in der kommenden BörsenwocheStephan FeuersteinHebelzertifikate-Trader