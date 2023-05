Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser*innen,

der DAX Index schloss am Freitag, dem 12.5.2023 bei 15.913,82 Punkten

Ausgehend von 11.862,84 Punkten am 28.9.2022, stieg der DAX-Index bis 16.011,56 Punkten am 2.5.2023 an.

Ein vom 7.3.2022 bis zum 28.9.2022 vorliegendes X-Sequentials X7 Kursmuster lässt einen weiteren Kursanstieg bis 16.200 Punkten bis 16.590 Punkten erwarten. Erst dann ist dieses X-Sequentials X7 Kursmuster vollständig.

Diesem Kursanstieg würde sich regulär eine Korrektur bis in den Kursbereich von 13.560 Punkten bis 13.000 Punkten anschließen.

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass das Allzeithoch am 18.11.2021 bei 16.290,19 Punkten gelegen hat.

Ein Erreichen der Marke von 16.590 Punkten würde ein Überbieten dieses Allzeithochs bedeuten.

Im Falle einer Marktstärke kann somit das Korrekturtief höher liegen.

Dieses würde sich dann ca. bei 15.590 Punkten bis 14.790 Punkten befinden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist ein Hochpunkt Anfang Juni 2023 zu erwarten.

Der DAX-Index konsolidiert derzeit innerhalb einer Spanne von 16.011,56 Punkten bis 15.662,32 Punkten.

Das liegt daran, dass seit dem 28. April 2023 eine Überschneidung des Kursverlaufs mit der X-Sequentials Kursbalken Analysevorlage bei 15.841 Punkten vorliegt. Tritt Derartiges auf, dann ist in der Regel ein Seitwärts verlauf der Kurse zu erwarten. Diese Seitwärtsbewegung sollte spätestens am 18.5.2023 ihr Ende finden. Zumeist folgt solch einer Überschneidung der Analysevorlage mit den Kursen, nach einer Seitwärtsbewegung, eine weitere Bewegung in die vorherige Trendrichtung.

Somit wird davon ausgegangen, dass eine Aufwärtsbewegung zu erwarten ist. Nach einem Ausbruch in Trendrichtung ist zu einem späteren Zeitpunkt ein Erreichen der jeweiligen Kursmarke, an dem die Überschneidung auftrat (15.841 Punkte), zu erwarten.

Im Kontext der Überschrift dieses Beitrages "Wann ist beim DAX Index mit einer dynamischen Kursbewegung zu rechnen" ist zu erwähnen, dass zuletzt auf Tagesbasis ein Kursanstieg bis in eine X-Sequentials Kurszielzone bei 16.075 Punkten bis 16.155 Punkten im Zeitraum vom 9.5.2023 bis zum 18.5.2023 erwartet wurde. Diese Kurszielzone wurde verfehlt. Der DAX Index hätte zu längst innerhalb der zuvor einen Hochpunkt ausbilden müssen, jedoch kam es bislang, ab dieser Zeitzielzone, zu einer Seitwärtsbewegung aufgrund der zuvor genannten Überschneidung.

Diese Seitwärtsbewegung sollte bis zum 18.5.023 abgeschlossen sein.

Es gilt nachfolgende Kursprognose:

Solange der DAX-Index oberhalb der aktuellen Aufwärtstrendmarken notiert, ist ein Kursanstieg zu erwarten.

Die aktuelle Aufwärtstrendmarke verläuft bei 15.760 Punkten.

Diese kann kurzfristig bis 15.725 Punkten, alternativ bis 15.460 Punkten unterboten werden.

Das Kursziel in Aufwärtsrichtung befindet sich bei 16.200 Punkten bis 16.590 Punkten.

Mit einem Hochpunkt ist Anfang Juni 2023 zu rechnen.

Nach diesem Kursanstieg ist eine Korrektur bis 15.590 Punkten bis 14.790 Punkten zu erwarten, wobei sich die Kurse zunächst unterhalb von 15.841 Punkten etablieren müssen.

Fazit:

Der DAX Index sollte innerhalb des Zeitraums vom 9.5.2023 bis zum 18.5.2023 ein Kurs extrem ausbilden und spätestens ab dem 18.5.2023 eine dynamische Kursbewegung vollziehen.

Da derzeit keine Anzeichen für eine nennenswerte Abwärtsbewegung vorliegen, wird derzeit ein Ausbruch in Aufwärtsrichtung erwartet.

Sollten Sie sich bezüglich dessen etwas ändern, dann können Sie diese Veränderung in meinen Kolumnen lesen.

Das Kursziel der erwarteten Aufwärtsbewegung befindet sich bei 16.200 Punkten bis 16.590 Punkten.

DAX 40 Index X-Sequentials 1 Tages Chart:

Die neue Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs für die Aktien-Indizes, Zinsmärkte, Forex Werte und Commodities (Rohstoffe) ist erschienen. Sie finden in der nächsten Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs, Kursprognosen und Handelssignale für die nachfolgenden Titel:

VIX, DAX40 Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Euro Stoxx 50 Index, CAC40 Index, FTSE 100 Index, All Ordinaries Index, Bund Future, 30 Years US-Treasury Bonds Future, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY, BITCOIN/EURO, ETHEREUM/EURO, Brent Crude öl, Aluminium, Gold, Coffee (Kaffee), Silber und Wheat (Weizen).

Aktion:

Bis Montag, dem 15.5.2023 um 24h können Sie ein Jahresabonnement des X-Sequentials Trading Börsenbriefs für 499 EUR anstatt 699 EUR erwerben.

Alternativ können Sie die monatliche Option für 99 Euro wählen.

Eine automatische Verlängerung findet nicht statt.

Link:

Kaufen Sie per PayPal

Link:

Kaufen Sie per Kreditkarte mit Stripe.

Wenn Sie per Banküberweisung zahlen möchten, senden Sie eine formlose E-Mail an: devin.sage(at)gmail.com

Ich gebe Ihnen die Garantie, dass wenn Sie innerhalb der nächsten 12 Monate keine hochprofitable Prognosen im X-Sequentials Trading Börsenbrief finden, werden Sie Ihr Geld zurückerhalten.

Sie gehen daher kein Risiko ein.

Sie erhalten den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen per Zugang zum Abonnentenbereich und per E-Mail.

Klicken Sie hier, um sich für den kostenlosen Newsletter anzumelden!

Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage,

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Der (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading