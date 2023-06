Walmart - Bullen attackieren Rekordhochs

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Seit nunmehr eineinhalb Jahren beißen sich Investoren die Zähne an den bisherigen Verlaufshochs der Walmart-Aktie aus und mussten in den letzten Monaten immer wieder Rückschläge einstecken. Sehr schnell konnte sich die Aktie allerdings immer wieder fangen und machte bislang keine Anstalten, auf der Unterseite deutlich zu fallen. Vielmehr erinnert die Kursentwicklung seit November 2020 an eine bullische Komprimierung, die bei erfolgreicher Auflösung der laufenden Schiebephase in dynamische Kursgewinne münden könnte.

Übergeordnet herrscht bei Walmart seit den Verlaufstiefs von 56,30 US-Dollar aus Anfang November 2015 ein ungebrochener Aufwärtstrend. 2019 konnte schließlich der dreistellige Kursbereich geknackt werden und gab dem Wertpapier weiteren Aufschwung auf 160,77 US-Dollar bis Mitte April letzten Jahres frei. Allerdings hat sich bereits im November 2020 eine grobe Seitwärtsbewegung in Form einer ausgeprägten Konsolidierung eingestellt, die bis heute andauert. Auffällig sind hierbei allerdings die Kursgewinne der letzten Tage, die knapp an die Rekordstände aus dem abgelaufenen Jahr heranreichten und dadurch eine positive Auflösung implizieren.

Langfristtrend intakt

Um konsistente Kaufsignale auf der Oberseite mit Zielen bei 173,93 und darüber im Bereich von 185,66 US-Dollar in der Walmart-Aktie zu erhalten, bedarf es mindestens eines Wochenschlusskurses oberhalb von 160,77 US-Dollar. Nur in diesem Szenario könnte die Schiebephase der letzten Monate erfolgreich zur Oberseite aufgelöst und der langfristige Aufwärtstrend fortgesetzt werden. Entsprechend gut würde sich ein derartiger Fall für den Aufbau von kurz- bis mittelfristigen Long-Positionen anbieten. Ein Verbleib in der bisherigen Spanne bis zu einem Niveau von 145,00 US-Dollar wäre dagegen vorläufig als neutral zu bewerten. Erst unterhalb dieser Marke würden Abschläge auf 135,00 und darunter den EMA 200 auf Wochenbasis bei 132,53 US-Dollar drohen. Aber selbst in diesem Szenario bliebe der langfristige Aufwärtstrend noch intakt. Um nicht den Einstieg zu verpassen, sollte nun eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes erfolgen.

Widerstände: 158,99; 169,77; 163,05; 165,34; 167,63; 171,06 US-Dollar

Unterstützungen: 154,35; 151,25; 148,51; 145,01; 142,79; 139,47 US-Dollar

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in US-Dollar

Abstand Knock-Out in %

Omega

Letzter Bewertungstag

Walmart

HC13X0

2,12

140,00

11,27

5,66

13.12.2023

Walmart

HC49QR

1,33

160,00

-1,40

6,45

19.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in US-Dollar

Abstand Knock-Out in %

Omega

Letzter Bewertungstag

Walmart

HC48UN

0,93

150,00

-4,92

-4,53

15.01.2025

Walmart

HC49QU

0,70

150,00

-4,92

-6,22

19.06.2024



Call-Optionsschein auf Walmart für eine Spekulation auf einen Anstieg der AktiePut-Optionsschein auf Walmart für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Weitere Produkte auf Walmart Inc. und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

