Wachstumswert Tesla?! Kennzahlen, Analyse, Märkte, Ausblicke - Aktien-Research, 04.07.2023

Die Rückgänge, die wir in den letzten Tagen der Tesla (TSLA.US) Aktie erlebt haben, wurden schnell durch die erwartete Zahl der Auslieferungen für das zweite Quartal des Jahres ausgeglichen. Aufgrund der positiven Überraschung von 5% über den Erwartungen und dem Erreichen einer interannualen Variation von 83%. 466.140 Fahrzeuge wurden im Zeitraum von April bis Juni ausgeliefert, was eine Steigerung der Auslieferungen gegenüber dem ersten Quartal 2023 um 10% bedeutet.

Quelle: Reuters

Trotz dieser guten Nachrichten sind die Aktien des Unternehmens aus fundamentaler Sicht immer noch überbewertet und die Gewinnspannen von Tesla schrumpfen aufgrund der Preissenkungsstrategie von Elon Musk. Diese Preissenkungsstrategie konnte die Nachfrage nicht wesentlich ankurbeln, und der makroökonomische Druck lastet weiterhin auf den Verbraucherausgaben. In jüngster Zeit haben Versorgungsprobleme die Angst vor einer Lithiumknappheit geschürt. Langfristig sind wir optimistisch für Elektrofahrzeuge (EV) alpha, sehen aber nicht, dass sich die Aktien in absehbarer Zeit entwickeln werden. Wir empfehlen (langfristigen) Anlegern eher, bei den aktuellen Kursen nach Ausstiegsmöglichkeiten zu suchen.

Die Aktien haben sich von ihrem schlechtesten Jahr aller Zeiten, in dem sie 2022 um 65% fielen, in bemerkenswerter Weise erholt (wir erinnern uns). Die Aktien haben sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt und sind im bisherigen Jahresverlauf um 156% gestiegen und haben damit den S&P 500 (US500) Index um etwa 140% übertroffen.

Der nachstehende Chart zeigt die Entwicklung der Tesla-Aktie von 2022 bis 2023.

Quelle: xStation5 von XTB

Die Bruttomargen des Unternehmens "zahlen den Preis" für Teslas Preissenkungsstrategie; das Unternehmen meldete eine GAAP-Gesamtbruttomarge von 19,3% im Vergleich zu den Schätzungen von 22,4%, was die niedrigste Gewinnmarge seit dem 4. Quartal 2020 darstellt.

Musk gab höheren Umsätzen den Vorzug vor höheren Margen (Wachstum vor Gewinn), hat aber in letzter Zeit wieder auf die Preise gesetzt. Teslas Preissenkungen senkten die Anschaffungskosten der Fahrzeuge Model 3 und Model Y in der Hoffnung, die Verbrauchernachfrage angesichts des makroökonomischen Gegenwinds, der die Verbraucherausgaben einschränkt, anzukurbeln.

Diese Preissenkungsstrategie war auch ein Versuch von Musk, den Anteil von Tesla am Markt für Elektrofahrzeuge zu halten und auszubauen. Angesichts des sich verschärfenden Wettbewerbs und kurz nachdem die Ratingagentur Standard & Poor's schätzte, dass der Anteil von Tesla von seinen beeindruckenden 79% im Jahr 2020 bis 2025 auf weniger als 20% sinken würde.

Interessanterweise hat das Unternehmen im Mai damit begonnen, die Preise für Fahrzeuge, einschließlich des Model 3 und des Model Y, in den USA, Kanada, Japan und China zu erhöhen. Dennoch ist der Preis für Teslas Fahrzeuge immer noch niedriger als zu Beginn des Jahres. Tesla ändert seine Preise zusehends, um auf das makroökonomische Umfeld zu reagieren, und die Analysten sind sich einig, dass das Unternehmen einen Preiskrieg mit der Konkurrenz begonnen hat.

Unterm Strich haben Musks Preissenkungen die Nachfrage jedoch nicht wesentlich angekurbelt; die Produktion übertraf im letzten Quartal immer noch die Auslieferungen. Der Anteil des Unternehmens am Markt für Elektrofahrzeuge ist ebenfalls ungewiss. Einige Analysten, wie z. B. die der Bank of America (BAC), schätzen, dass der Anteil des Unternehmens bis 2026 auf 18% fallen wird, was einen erheblichen Rückgang gegenüber dem Anteil von Tesla von 62% im letzten Jahr bedeutet. Tesla hat ein Überangebotsproblem, da das Produktionsniveau in den letzten vier Quartalen die Auslieferungen überstieg. Die folgende Grafik zeigt die Tesla-Produktion im Vergleich zu den Auslieferungen im 1.

Tesla 1Q-23 Produktion und Auslieferungen

Darüber hinaus wissen wir bereits, dass die Margen pro Fahrzeug unter Druck geraten, wenn die Verkäufe nicht steigen und Preissenkungen vorgenommen werden. Der gesamte Bruttomargengewinn des Unternehmens ist im Vergleich zum Vorjahr und zum Quartal gesunken. Der Gesamtumsatz aus dem Verkauf von Fahrzeugen sank trotz der Preissenkungen auf Quartalsbasis von 21,307 Mio. $ auf 19,963 Mio. $. Angesichts dieser Zahlen ist die Rallye der Aktie nicht auf Fundamentaldaten zurückzuführen, sondern auf die Euphorie des Marktes, vor allem auf KI. Dennoch ist es möglich, dass Tesla seine Ergebnisse in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 wieder verbessern kann. Die nachstehende Grafik zeigt die Ergebnisse von Tesla für das 1Q-23.

Tesla 1Q23 IR

Die Geschäftsmöglichkeiten für Tesla wachsen mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen, auch aufgrund von Vorschriften, die die Öffentlichkeit dazu ermutigen, von Verbrennungsmotoren (ICEs) auf Elektrofahrzeuge umzusteigen. Für den Markt für Elektrofahrzeuge wird zwischen 2023 und 2028 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 10,07% prognostiziert; die Marktexpansion bedeutet mehr Nachfrage für Tesla, aber auch mehr Wettbewerb. Das Unternehmen sieht sich auf den chinesischen Märkten einem härteren Wettbewerb durch BYD Company, NIO (NIO.US), Li Auto (LI.US), XPeng (XPEV.US) und andere EV-Start-ups ausgesetzt. Von den gesamten Tesla-Einnahmen stammten im ersten Quartal 23 21% aus China, so dass der zunehmende Wettbewerb auf dem chinesischen Markt, dem derzeit größten Markt für Elektrofahrzeuge, die Aufmerksamkeit der Anleger erfordert.

Tesla 1Q23 10-Q. Zahlen in Millionen von Dollar.

In seinem Expansionsprozess hat Musk auch Indien ins Visier genommen; der Geschäftsführer des Unternehmens traf sich mit dem indischen Premierminister, um die Expansion zu besprechen, wobei Indien "den Automarkt antreibt, um eine 'bedeutende Investition' in dem Land zu tätigen." Dieser Schritt könnte sich für Tesla als sehr fruchtbar erweisen und die Kosten für die Autoproduktion senken, was dazu beitragen würde, einen positiven Cashflow aufrechtzuerhalten, aber wir sehen immer noch keine Rettung der Aktie vor dem kurzfristigen Gegenwind in 2H23.

Aus fundamentaler Sicht ist die Tesla-Aktie überbewertet und wird zu nicht zu rechtfertigenden Basisprämienmultiplikatoren gehandelt. Auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) wird die Aktie bei einem Gewinn je Aktie (EPS) von 4,87 $ für 2024 mit 51,4x gehandelt, verglichen mit dem Durchschnitt der Kontrollgruppe von 19,7x. Das Verhältnis von Umsatz zu Unternehmenswert (S/EV) für 2024 liegt bei 6,1x gegenüber dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe von 3,3x.

Es sieht also nicht so aus, als ob Tesla als Wachstumswert fair bewertet wird, da die hohe Bewertung die künftigen Erträge in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld berücksichtigt, in dem die Gewinnspannen von Tesla unter Druck stehen. Der Markt traut Tesla möglicherweise zu viel für seine langfristigen Aussichten zu.

Die jüngsten Analysen der Wall Street sind überraschend negativ für Tesla. Von den 43 Analysten, die sich mit der Aktie befassen, bewerten 18 die Aktie mit "Kaufen", 19 mit "Halten" und der Rest mit "Verkaufen". Einige Analysten haben ihre Analysen zu Tesla im letzten Monat nach unten korrigiert. So hat sich beispielsweise die Goldman Sachs Group (GS) als vierte Analystin den Bären angeschlossen.

Die Aktie notiert nach der Bekanntgabe der Auslieferungen für das 2. Quartal 23 bei 277,64 $ pro Aktie.

Quelle: xStation5 von XTB

Und sie befindet sich in der wichtigsten Widerstandszone des Jahres. Wenn es gelingt, die jüngsten Gewinne zu halten, könnte es die nächste Kontrollzone am oberen Ende der Spanne von 315 $/Aktie im Jahr 2022 ansteuern.

Das Unternehmen wird seine Ergebnisse für das zweite Quartal nach Börsenschluss am 19. Juli vorlegen.

Jens Chrzanowski, Leiter der Niederlassung Deutschland von XTB