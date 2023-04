Wachsender Stromverbrauch braucht Atomenergie

Der globale Stromverbrauch könnte sich bis zum Jahr 2050 verdreifachen





Strom wird immer mehr gebraucht, da eine Verschiebung von fossilen Brennstoffen hin zur Elektrifizierung im Gang ist. Betroffen ist der Transport (Elektrofahrzeuge), Bauarbeiten und industrielle Prozesse, beispielsweise eine kohlenstoffarme Stahlherstellung. Damit wird die Geschichte der globalen Stromversorgung neu geschrieben. Strenge Vorschriften und die erstrebte Verringerung von Treibhausgasemissionen erreichen auch Bereiche, die heute noch schwer zu elektrifizieren sind. Dazu kommen ein steigender Wohnstandard sowie ein nach oben gehender Pro-Kopf-Verbrauch beim Strom. Mit einer Verdopplung oder Verdreifachung der Nachfrage nach Kernenergie wird also gerechnet. Die komplexen Herausforderungen beim Bau von Atomkraftwerken werden zunehmend gemeistert.







Die häufigsten Reaktoren sind heute die sogenannten Gen-III plus großer LWR. Sie sind die häufigsten heute laufenden Reaktoren. Sie können rund 400.000 Haushalte mit Strom versorgen und der Bau dauert mindestens fünf Jahre. Daneben gibt es die Gen-III plus SMR. Diese erzeugen eine geringere Leistung, punkten aber mit einer kürzeren Bauzeit. Sie könnten die größte Rolle in der Zukunft spielen. Neue Technologien sind bei den Gen-IV-Reaktoren das Kriterium. Jedoch sind sie von der Kommerzialisierung noch weiter entfernt. Viele Länder investieren heute kräftig in die Stromerzeugung durch Atomenergie und unterstützen sie. Neue Kraftwerke werden gebaut und stillgelegte wieder zum Leben erweckt. Bei dem erwarteten steigenden Uranbedarf stehen Urangesellschaften im Fokus. Dazu gehören beispielsweise Labrador Uranium und IsoEnergy. Die Uranprojekte von IsoEnergy liegen im Athabascabecken in Saskatchewan, einer ausgezeichneten Urangegend. Labrador Uranium besitzt im Central Mineral Belt in Labrador Uranliegenschaften. Des Weiteren gehört ein Uranprojekt in Nunavut in einem hervorragenden Urangebiet dazu.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Labrador Uranium (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/labrador-uranium-inc/) und Iso Energy (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/).







