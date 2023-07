WTI über dem 200-Tage-SMA - wie hat sich der Preis in der Vergangenheit verhalten?

Es ist erwähnenswert, dass es eine Situation gab, in der WTI-Öl den wichtigen 200-Sessions-Durchschnitt durchbrach. Analysieren wir eine Situation, in der ein solcher Ausbruch aus einem Abwärtstrend eher seit 2016 stattgefunden hat. Wir gehen davon aus, dass der Durchbruch durch den 200-Sitzungs-Durchschnitt in einer Situation erfolgte, in der die 25- und 50-Sitzungs-Durchschnitte unter dem 200-Sitzungs-Durchschnitt liegen.

2016:

Im April 2016, nach einem langen Abwärtstrend nach dem Ausbruch aus dem 200 SMA, betrug die Aufwärtsbewegung sogar 21%, dennoch fiel der Preis dann in eine Konsolidierung etwa im Bereich von $43-$52 pro Barrel. Der Beginn einer längeren Aufwärtsbewegung erfolgte jedoch erst 1,5 Jahre später. Quelle: xStation5

2019:

Im März 2019 gab es nur eine 8%ige Aufwärtsbewegung, nachdem der 200 SMA durchstoßen wurde, woraufhin der Preis in eine Konsolidierung zwischen 50 und 62 USD pro Barrel fiel. Quelle: xStation5

2019 i 2020

Ende 2019 kam es zu einem Ausbruch aus der zuvor erwähnten Konsolidierung und der Kurs stieg daraufhin um rund 13,5%. Danach bewegte sich der Kurs jedoch stark abwärts, was mit Covid zusammenhing. Später, im August 2020, kam es zu einem geringfügigen Ausbruch über den 200 SMA bei 3,5%. Es folgte eine kurze Konsolidierung, die von oben durch die 44 USD-Marke begrenzt wurde, und dann begann eine lange Aufwärtswelle. Quelle: xStation5

July 2023

Nach dem Ausbruch über den 200 SMA betrug die Aufwärtsbewegung rund 4%. Angesichts der vorangegangenen massiven Rückgänge und der fundamentalen Situation, in der das Angebot recht stark eingeschränkt ist, dürfte die aktuelle Bewegung jedoch etwas größer ausfallen als dieser kleine Ausbruch. Wenn der Dollar wieder überverkauft ist, könnte die Aufwärtsbewegung bis auf 85 $ pro Barrel ansteigen, wo eine Bewegung von 10 % den 200-Sma-Schnitt durchbrechen würde. Quelle: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.