WTI steigt um 1,4%!

WTI testet in Erwartung weiterer Angebotskürzungen den Bereich von 83 $ pro Barrel

WTI (OIL.WTI) wird trotz der heutigen Aufwertung des US-Dollars höher gehandelt. Der wichtigste Faktor, der die Rohölpreise in die Höhe treibt, ist die Besorgnis über die Möglichkeit, dass die OPEC+-Länder ihre Förderkürzungen verlängern oder sogar noch verschärfen. Saudi-Arabien hat bereits angedeutet, dass es die Produktionskürzung von 1 Mio. Barrel wahrscheinlich bis Oktober verlängern wird, und es heißt nun, dass auch Russland beschließen könnte, seine Exportkürzung von 0,5 Mio. Barrel bis Oktober zu verlängern.

Abgesehen von den angekündigten Kürzungen der OPEC+-Länder könnte die Ölförderung im Golf von Mexiko angesichts der laufenden Hurrikansaison ebenfalls eingeschränkt werden. Die Produktion im Golf von Mexiko beläuft sich auf etwa 2 Millionen Barrel pro Tag. Im Golf von Mexiko sind auch viele Erdgasbohranlagen angesiedelt, so dass die Preise für NATGAS ebenfalls betroffen sein könnten.

Während die Nachfrage in China in diesem und im nächsten Jahr ein großer Unsicherheitsfaktor bleibt, ist Barclays der Ansicht, dass die Angebotskürzungen der OPEC+ wichtiger sind als leichte Nachfrageprobleme. Barclays erwartet, dass der Brent-Preis im nächsten Jahr auf 97 $ pro Barrel steigen wird.

Es sei daran erinnert, dass der gestern veröffentlichte offizielle US-Bericht einen Rückgang der Rohölvorräte um 10,5 Millionen zeigte. Die Bestände an Erdöl und Erdölderivaten liegen derzeit unter dem Fünfjahrestief.

Quelle: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.