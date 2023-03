WTI lässt 2022er-Tiefs links liegen

Die WTI-Rohöl-Futures (NYMEX: CL) sanken im bisherigen Wochenverlauf um 11,45 % und verzeichneten am Mittwoch ein 15-Monats-Tief. Nach den zweit- und drittgrößten Bankenzusammenbrüchen in den USA seit der Finanzkrise von 2008 ist die Marktstimmung in Panik geraten, da die Krise Befürchtungen über eine mögliche Rezession und eine Verknappung der Ölnachfrage ausgelöst hat.

Wir stellen die Einschätzung der Experten von TRIVE vor.

Risikoanlagen erlebten einen breiten Ausverkauf, da Investoren sich auf sichere Anlagen wie den Greenback und Gold konzentrierten. Trotz des Ausverkaufs könnte ein positiver Nachfrageausblick aus dem Monatsbericht der OPEC die Rohölpreise in Zukunft stützen. Es wird erwartet, dass die Nachfrage in China aufgrund der Wiederaufnahme des Flugverkehrs und der Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft stark ansteigen wird.

Technische Analyse

Nach einem Ausbruch unter das aufsteigende Kanalmuster und den gleitenden 100-Tage-Durchschnitt stürzte der WTI ab und durchbrach verschiedene Unterstützungsniveaus. Die Ablehnung der Marke von 66,10 USD pro Barrel (BLL) bildete eine Unterstützung, während die Marke von 72,70 USD einen Widerstand bildete.

Da der Preis in der Nähe der Unterstützung gehandelt wird, könnte eine Ablehnung die Bullen auf den Markt locken, wobei das Niveau von 72,70 USD BLL als möglicher Interessenspunkt für einen Bullenfall vorgesehen ist. Das Niveau fällt mit dem 61,80 % Fibonacci Retracement Golden Ratio zusammen und könnte aufgrund seines Zusammenflusses mit einem früheren Unterstützungsniveau bei einem Ausbruch nach unten ein solides Widerstandsniveau darstellen.

Sollten die Bären weiterhin auf den Markt stürmen, könnte ein Ausbruch unter die Marke von 66,10 USD BLL bei hohen Umsätzen weitere Abwärtsbewegungen auslösen, wobei die runde Zahl von 64,00 USD BLL ein potenzieller psychologischer Punkt im Falle einer Baisse wäre.

Zusammenfassung

Da die Krise im Bankensektor immer noch auf dem Markt lastet, wird der Markt in den nächsten Tagen oder Wochen wahrscheinlich von hoher Volatilität geprägt sein. Dem Sturm zu trotzen, indem man sich aus dem Markt heraushält, ist derzeit wahrscheinlich die sicherste Strategie. Wenn zinsbullische Investoren jedoch mit niedrigen Käufen leben, könnte der WTI in einer guten Position sein, um sich zu erholen.

Quellen: Reuters, TradingView