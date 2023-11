WTI Öl: OPEC+ Treffen im Fokus

Der Rohölpreis wird maßgeblich von den Förderländern bestimmt, das Ölkartell OPEC+ hat ihr für Sonntag geplantes Treffen überraschend verschoben und dadurch leichte Turbulenzen im Ölsektor ausgelöst. Technisch allerdings deutet sich ein Hoffnungsschimmer für Bullen an, der in Form einer ganz speziellen Formation daherkommt.

Übergeordnet schwankt Rohöl der US-Sorte WTI zwischen 63,61 und in der Spitze 95,00 US-Dollar seit Sommer letzten Jahres grob seitwärts. Innerhalb dieser Spanne wechseln sich Trendverläufe in unregelmäßigen Abständen ab, seit Ende September steckt WTI in einem temporären Abwärtstrend fest und fiel auf eine markante Unterstützung aus dem letzten Sommer um 72,00 US-Dollar zurück. Dort zeigt sich gewisse Gegenwehr bullischer Marktteilnehmer, die offenbar an einer inversen SKS-Formation arbeiten, wie ebenfalls aus dem Chartverlauf von Brent Crude Öl hervorgeht.

Hohe Volatilität erwartet

Der Bereich zwischen den aktuellen Monatstiefs und der mutmaßlichen Nackenlinie verlaufend um 78,42 US-Dollar ist vorläufig als neutrale Handelsspanne zu betrachten. Tagesschlusskurse oberhalb der Nackenlinie würden unmittelbare Anstiegschancen zunächst an den 200-Tage-Durchschnitt bei 81,28 US-Dollar auslösen, darüber an den Horizontalwiderstand um 82,60 US-Dollar. Eine vollständige Umsetzung der SKS-Formation könnte rechnerisch sogar Kurspotenzial an 85,10 US-Dollar freisetzen. Auf der Unterseite wird eine Aufgabe der aktuellen Monatstiefs von 72,22 US-Dollar bärisch gewertet, unmittelbare Abschläge auf 67,09 und womöglich noch die Jahrestiefs bei 63,61 US-Dollar kämen dann nicht mehr überraschend.

WTI-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

77,72 // 78,42 // 79,72 // 81,28 US-Dollar

Unterstützungen:

73,83 // 72,22 // 79,26 // 67,10 US-Dollar



Fazit

Schlusskurse oberhalb von 78,42 US-Dollar würden klare Hinweise auf eine größere Erholungsbewegung zunächst an den EMA 200 bei 81,28 US-Dollar aussenden, darüber sogar 85,10 Dollar. Für diesen Fall könnte beispielshalber ein Long-Investment über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VU9UGE ausgestattet mit einem Hebel von 17,0 aufgebaut werden. Die mögliche Renditechance beliefe sich auf insgesamt 175 Prozent. Endgültiges Ziel im Schein wurden rechnerisch bei 12,17 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte aber das Niveau von 76,30 US-Dollar nicht übertreffen, da im späteren Verlauf mit einem Pullback zurück auf die Nackenlinie gerechnet werden muss. Entsprechend ergibt sich im Schein ein Stopp-Kurs von 4,09 Euro.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VU9UGE

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

4,11 – 4,12 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

72,18 US-Dollar

Basiswert:

WTI-Öl-Future

KO-Schwelle:

72,18 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

76,32 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

12,17 Euro

Hebel:

17,0

Kurschance:

+ 175 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

