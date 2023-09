WTI: Der Kurs kämpft sich mühsam weiter aufwärts

ABSTRACT: Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff sich in den letzten Handelstagen weiter erholen konnte. Von den 15 letzten Tageskerzen waren nur drei rot, das unterstreicht, wie robust die Aufwärtsbewegung bei WTI aktuell ist.

Die Inflation in den USA ist im August höher ausgefallen als erwartet. Die Verbraucherpreise stiegen im August um 3,7 %. Analysten waren von einer Steigerung um 3,6 % ausgegangen. Im Juli hatte die Inflation noch 3,2 % betragen. Die Kernteuerung ist aber gesunken, was die Aktienmärkte auch dazu veranlasst hat, mit nicht allzu großen Schwankungen auf die Daten zu reagieren. Übergeordnet war von einem Anstieg der Inflation im August ausgegangen worden, da insbesondere Öl in den letzten Wochen deutliche teurer geworden ist. Die Fed hat mehrmals wissen lassen, dass sie eine Preissteigerung von 2% avisiert, weitere Zinsschritte hat sich die US-Zentralbank vorbehalten.

Anders in Europa. Am Donnerstag trifft sich die EZB zu ihrer nächsten Sitzung. Da die Inflation in den Euro-Ländern im Bereich der 6% liegt wird der nächste Zinsschritt erwartet. Ebenfalls anders als in den USA sind die ökonomischen Daten in Europa. Hier ist die Industrieproduktion in Europa überraschend stark gefallen. Eurostat teilte am Mittwoch mit, dass die Herstellung von Industriegütern im Juli um 1,1% gefallen ist. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Europa sind damit deutlich schlechter zu beurteilen als die in den USA. Weitere Zinsschritte der EZB könnten zu einer weiteren Eintrübung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen führen.

WTI bewegte sich zu Beginn unseres Betrachtungszeitraums, am Donnerstag der letzten Handelswoche, im Bereich der 87,12 US-Dollar und lag damit 5,41 US-Dollar über dem Niveau fünf Handelstage zuvor. Zunächst konnte der Rohstoff etwas zulegen, gab dann aber deutlicher nach. Der Rücksetzer stabilisierte sich erst am Freitagmorgen. Einsetzende Nachfrage schob die Notierungen dann wieder über die 87 US-Dollar, über der der Rohstoff dann auch aus dem Wochenhandel ging. Zu Wochenbeginn sackten die Notierungen zunächst etwas ab, es gelang WTI aber nachfolgend sich sukzessive zu erholen. Die Aufwärtsbewegung gewann Dienstagnachmittag an Fahrt und ging an und über die 89 US-Dollar. Zwar gab der Rohstoff nachfolgend etwas nach, konnte sich am Mittwochvormittag aber wieder erholen und bei 89,63 US-Dollar das Hoch im Betrachtungszeitraum formatieren. Zwar kam es am Mittwochmachmittag zu einem Rücksetzer, dieser wurde aber zeitnah zurückgekauft.

Das Hoch im Betrachtungszeitraum liegt über der 89 US-Dollar Marke als auch über dem Level der Vorperiode. Das Tief liegt sogar deutlich über dem Niveau des letzten Betrachtungszeitraums. Die Range hingegen war deutlich kleiner als in Betrachtungszeitraum zuvor. Es konnte ein erneuter Wochengewinn ausgewiesen werden.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 89,45/47 US-Dollar Marke damit gerechnet, dass WTI weiter an unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 89,71/73 US-Dollar laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht erreicht, das Setup hat damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 86,46/44 US-Dollar nicht an unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 86,20/18 US-Dollar.

WTI - Wie könnte es weitergehen?

WTI-Widerstände

90,09

93,71

97,64

WTI-Unterstützungen

88,89

88,78

88,33

87,33

87,15

83,93

82,84

81,00

76,39

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres WTI Setups:

Intraday-Marke 94,50 $ und 85,50 $

Tagesschlussmarken 98,50 $ und 77,50 $

Break1 Bull (Wo-Schluss) (114,50 $)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (137,00 $)

Boxbereich 114,50 $ bis 59,00 $

Bereich Bull 1 > 71,00 $

Bereich Bull 2 > 58,50 $

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Boxbereich 159,00 $ bis 38,50 $

Range 211,00 $ bis 24,00 $

WTI Ausblick für die kommenden fünf Handelstage:

Chartcheck - Betrachtung im DAILY/4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff sich in den letzten Handelstagen weiter erholen konnte. Von den 15 letzten Tageskerzen waren nur drei rot, das unterstreicht, wie robust die Aufwärtsbewegung bei WTI aktuell ist.

Der bullische Gesamteindruck bleibt nach wie vor erhalten. An der Interpretation des Tagescharts hat sich zum letzten Update nichts geändert. Solange der Rohstoff per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 83,93 US-Dollar) notiert, solange könnte es weiter aufwärts in Richtung der 93,70/93,85 US-Dollar gehen. Darüber könnte der Bereich bei 97,60 US-Dollar angelaufen werden. Dieses Szenario ist solange gültig wie der Rohstoff über der SMA20 notiert.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese zunächst in den Bereich der SMA20 gehen. Kommt es hier zu keinen Erholungen und wird diese Linie per Tagesschluss aufgegeben, so könnte die SMA50 (aktuell bei 81,00 US-Dollar) im Zuge von weiteren Abgaben stützend wirken.

Übergeordnetes Chartbild, Einschätzung Daily: bullisch

4h Chart:

Dem Rohstoff hat sich Ende August an der SMA200 (aktuell bei 82,84 US-Dollar) / SMA50 (aktuell bei 87,33 US-Dollar) stabilisieren können. Im Zuge der nachfolgenden Erholung gingen die Rücksetzer mehrmals an und knapp unter die SMA20 (aktuell bei 88,33 US-Dollar), WTI hat es aber im Handelsverlauf immer wieder geschafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu stabilisieren und zu erholen.

Somit ist das 4h Chart ebenfalls als bullisch zu interpretieren. Solange der Rohstoff über der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung gewürdigt.

Sollte es im Zuge von Rücksetzern wieder unter die SMA20 gehen, so könnte zunächst die SMA50 eine Unterstützung bieten. Wird diese Durchschnittslinie aufgegeben und setzt sich WTI unter der SMA50 fest, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die übergeordnet bis in den Bereich der SMA200 gehen könnten.

Chartbild, Einschätzung 4h Chart: bullisch

Fazit: Solange WTI per Tagesschluss über der 20-Tage-Linie notiert, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Eintrüben würde sich das Chartbild, wenn sich der Rohstoff unter der 50-Tage-Linie etabliert.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Long Setups: Kann sich WTI über der 89,10 US-Dollar Marke behaupten, so könnte der Rohstoff versuchen unsere nächsten Anlaufziele bei 89,21/23, bei 89,45/47, bei 89,71/73, bei 89,95/97, bei 90,09/11, bei 90,28/30 bzw. bei 90,45/47 US-Dollar zu erreichen. Über der 90,45/47 US-Dollar Marke könnte WTI an unsere nächsten Anlaufziele bei 90,60/62, bei 90,83/85, bei 91,05/07, bei 91,27/29, bei 91,55/57, bei 91,73/75, bei 91,92/94, bei 92,10/12, bei 92,31/33, bei 92,56/58 und dann bei 92,79/81 US-Dollar laufen.

Short Setups: Kann sich der Rohstoff nicht über der 89,10 halten, so könnte WTI unsere nächsten Anlaufziele bei 88,91/89, bei 88,78/76, bei 88,59/57, bei 88,35/33, bei 88,15/13, bei 87,88/86, bei 87,65/63, bei 87,45/43, bei 87,34/32 und dann bei 87,16/14 US-Dollar anlaufen. Unter der 87,16/14 US-Dollar Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 86,95/93, bei 86,75/73, bei 86,60/58, bei 86,39/37, bei 86,20/18, bei 85,99/97, bei 85,77/75, bei 85,51/49 bzw. bei 85,17/15 US-Dollar zu finden.

Übergeordnete erwartete Tendenz im Betrachtungszeitraum:

seitwärts / aufwärts

Quellen: xStation5 von XTB

