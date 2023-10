WTI: Kurs formatiert über der Vorwoche

ABSTRACT: Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff, nachdem er unter die SMA50 (aktuell bei 85,74 US-Dollar) gefallen ist, wieder über diese Durchschnittslinie laufen konnte. Die Bewegung ging bis an die SMA20 (aktuell bei 87,52 US-Dollar). An dieser Linie kam WTI dann mehrere Tage nicht weiter.

Die chinesische Wirtschaft hat sich im 3. Quartal 2023 besser als erwartet entwickelt. Das chinesische BIP wuchs um 4,9 %, Analysten sind von 4,4 % ausgegangen. Das ist auf der einen Seite eine gute Nachricht, auf der anderen Seite liegt diese Wachstumsrate unter der von der Partei vorgegebenen Marke von 5,5%.

Die US-Konjunktur ist nach wie vor robust, was eine steigenden Nachfrage nach sich zieht. Die Fed hat jüngst bestätigt, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten nach wie vor stabil sind. Die Dynamik hat sich in den letzten Wochen kaum bis gar nicht verändert. Was die wirtschaftliche Entwicklung in den USA allerdings ausbremsen könnte, ist die Hängepartie im US-Repräsentantenhaus. Die Republikaner haben dort eine knappe Mehrheit, haben somit das Recht den Speaker vorzuschlagen und zu wählen. Genau das ist das Problem. Die Fraktion ist so zerstritten, dass sich kein gemeinsamer Kandidat finden lässt. Der vorherige Sprecher wurde erst im 15. Wahlgang gewählt, aktuell sieht es nicht besser aus. Solange aber kein Speaker bestimmt ist, solange ist das Repräsentantenhaus politisch größtenteils lahmgelegt. In Zeiten großer Krisen kann diese Situation in den USA leicht zur Verschärfung beitragen.

WTI bewegte sich zu Beginn des Betrachtungszeitraums, am Donnerstag der letzten Handelswoche, im Bereich der 82,94 US-Dollar und lag damit 1,71 US-Dollar unter dem Niveau fünf Handelstage zuvor. Der Rohstoff konnte sich am Donnerstag bis zum Nachmittag deutlicher erholen, gab im Nachgang dessen aber wieder alle Gewinne ab. Erst am Abend gelang eine Stabilisierung und auch eine Erholung, die sich am Freitag weiter fortgesetzt hat. Der Rohstoff schaffte es sich im Zuge der Aufwärtsbewegung bis über die 87,50 US-Dollar zu schieben und auch über dieser Marke aus dem Wochenhandel zu gehen. Zum Wochenbeginn gaben die Notierungen moderat nach. Es ging übergeordnet bis zum Dienstagabend in einer Box seitwärts. Am Mittwoch konnte der Rohstoff dann weiter zulegen. Es ging in der Spitze bis an die 88,56 US-Dollar, allerdings setzte am Mittwochnachmittag wieder Schwäche ein, die den Index erneut unter die 87 US-Dollar Marke führte.

Das Hoch im Betrachtungszeitraum liegt gut 2 US-Dollar über dem Level der Vorperiode, auch das Tief im Betrachtungszeitraum lag über dem Niveau des letzten Betrachtungszeitraums. Der Wochenschluss wurde deutlich über der Marke der Vorwoche formatiert. Die Range war etwas größer als im letzten Betrachtungszeitraum.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 88,08/10 US-Dollar Marke damit gerechnet, dass WTI weiter an unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei 88,24/26 US-Dollar laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und überschritten, das Setup hat damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 83,11/09 US-Dollar minimal unter unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 82,85/83 US-Dollar.

WTI - Wie könnte es weitergehen?

WTI-Widerstände

87,01

87,04

87,10

87,52

88,00

90,13

94,54

WTI-Unterstützungen

85,97

85,85

85,74

83,58

77,86

73,86

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres WTI Setups:

Intraday-Marke 98,50 $ und 85,50 $

Tagesschlussmarken 104,00 $ und 77,50 $

Break1 Bull (Wo-Schluss) (114,50 $)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (137,00 $)

Boxbereich 114,50 $ bis 59,00 $

Bereich Bull 1 > 71,00 $

Bereich Bull 2 > 58,50 $

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Boxbereich 159,00 $ bis 38,50 $

Range 211,00 $ bis 24,00 $

WTI Ausblick für die kommenden fünf Handelstage:

Chartcheck - Betrachtung im DAILY/4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff, nachdem er unter die SMA50 (aktuell bei 85,74 US-Dollar) gefallen ist, wieder über diese Durchschnittslinie laufen konnte. Die Bewegung ging bis an die SMA20 (aktuell bei 87,52 US-Dollar). An dieser Linie kam WTI dann mehrere Tage nicht weiter.

Dass aktuell die Kraft fehlt, die SMA20 nicht nur zu überwinden, sondern sich auch darüber festzusetzen, ist tendenziell bärisch zu interpretieren. Der Rohstoff muss sich per Tagesschluss wieder über der SMA20 etablieren, um weitere Perspektiven auf der Oberseite zu haben. Gelingt der Move in den kommenden Handelstagen, so wäre es unserer Meinung nach auch wichtig, dass es zügig aufwärts geht. Stellen sich diese Kursmuster ein, so besteht die Möglichkeit, dass es wieder an und auch über das Jahreshoch gehen könnte.

Misslingt die Bewegung über die SMA20 aber und setzt WTI per Tagesschluss wieder unter die SMA50 zurück, so würde sich das Tageschart wieder eintrüben und die Wahrscheinlichkeit würde steigen, dass es weiter abwärts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 77,86 US-Dollar) gehen könnte.

Übergeordnetes Chartbild, Einschätzung Daily: neutral

4h Chart:

Quellen: xStation5 von XTB

Der Rohstoff konnte sich in den letzten Handelstagen zwar über die SMA20 (aktuell bei 87,10 US-Dollar) schieben, ist aber bisher nicht über die SMA200 (aktuell bei 88,00 US-Dollar) gekommen. Das Problem ist, dass WTI nicht nur über die SMA200 im 4h Chart muss, sondern auch über die SMA20 im Tageschart. Beide Linien liegen in den unterschiedlichen Zeitebenen eng zusammen.

Der Rohstoff steht im 4h Chart also vor der Herausforderung die SMA200 zu überwinden und sich über dieser Durchschnittslinie auch überzeugend festzusetzen. Sollte sich diese Bewegung einstellen, so wäre es wichtig direkt weiter in den Bereich der 88,70/89,00 US-Dollar zu laufen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass es direkt wieder zurück unter die SMA200 gehen könnte. Kann die Bewegung über die SMA200 abgebildet werden und kann sich der Rohstoff an das Anlaufziel schieben, so besteht die Chance, dass es weiter aufwärts gehen könnte. Übergeordnetes Anlaufziel könnte das Jahreshoch sein.

Bleibt WTI wiederholt an der SMA200 hängen, so könnten sich Abgaben einstellen, die unter die SMA20 bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 85,97 US-Dollar) gehen könnten. Kann sich WTI nicht im Bereich der SMA50 stabilisieren und erholen und etabliert sich der Rohstoff unter dieser Linie, so könnte es weiter abwärts in Richtung des Oktober Tiefs gehen.

Chartbild, Einschätzung 4h Chart: neutral

Fazit: der Rohstoff muss sich im 4h Chart wieder über die SMA200 schieben und festsetzen. Dann könnten sich weitere Erholungsbewegungen einstellen. Etabliert sich der Rohstoff unter der SMA50, so könnten sich weitere Abgaben übergeordnet bis in den Bereich der 77,60 US-Dollar laufen.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Zum WTI Ölmarkt in den kommenden fünf Handelstagen:

Long Setups: Kann sich WTI über der 86,95 US-Dollar Marke behaupten, so könnte der Rohstoff versuchen unsere nächsten Anlaufziele bei 87,01/03, bei 87,10/12, bei 87,28/30, bei 87,44/46, bei 87,57/60, bei 87,73/75, bei 87,90/92, bei 88,08/10 bzw. bei 88,24/26 US-Dollar zu erreichen. Kann sich der Rohstoff über die 88,24/26 US-Dollar schieben so besteht die Möglichkeit, dass es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 88,41/43, bei 88,57/59, bei 88,71/73, bei 88,89/91, bei 89,10/12, bei 89,27/29, bei 89,40/42, bei 89,63/65, bei 89,79/81, bei 89,95/97 bzw. bei 90,13/15 US-Dollar gehen könnte.

Short Setups: Kann sich der Rohstoff nicht über der 86,95 halten, so könnte WTI unsere nächsten Anlaufziele bei 86,78/76, bei 86,55/53, bei 86,38/36, bei 86,15/13, bei 85,97/95, bei 85,79/77, bei 85,58/56, bei 85,39/37, bei 85,19/17, bei 84,88/86 und dann bei 84,69/67 US-Dollar erreichen. Geht es unter die 84,69/67 US-Dollar, so wären unsere nächsten Anlaufziele bei 84,48/46, bei 84,29/27, bei 84,09/07, bei 83,88/86, bei 83,65/63, bei 83,58/56, bei 83,41/39, bei 83,17/15, bei 82,99/97, bei 82,80/78 bzw. bei 82,66/64 US-Dollar zu finden.

Übergeordnete erwartete Tendenz im Betrachtungszeitraum:

seitwärts / abwärts

