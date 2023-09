WTI: Kurs bewegt sich dynamisch, letztendlich aufwärts

ABSTRACT: Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff, nach einem kleinen Rücksetzer an die SMA20 (aktuell bei 89,26 US-Dollar) zur Wochenmitte wieder deutlich aufwärtslaufen konnte.

Heute legen die führenden Wirtschaftsinstitute ihre neuen Konjunkturprognosen für Deutschland vor. Analysten gehen davon aus, dass die Erwartungen erneut heruntergeschraubt werden. Im Frühjahr ist man noch von einem kleinen Wachstum 2023 von 0,3% ausgegangen. Die prognostizierte Erholung hat sich aber nicht eingestellt. Im 2. Quartal 2023 stagnierte die Wirtschaft im Vergleich zum Vorquartal.

Nach wie vor ist Deutschland weltweit das Land mit den höchsten Energiekosten. Die Politik ist diesbezüglich nicht in dem von der Industrie erwarteten Maße dagegen vorgegangen. Somit wird dieser Faktor Unternehmen weiterhin belasten. Zudem trifft Deutschland der Rückgang des Exports, vor allem nach China, überdurchschnittlich hart. Beide Faktoren werden in unseren Augen in naher Zukunft noch Bestand haben, sodass von einer Verbesserung der konjunkturellen Lage erst einmal nicht ausgegangen werden kann.

WTI bewegte sich zu Beginn unseres Betrachtungszeitraums, am Donnerstag der letzten Handelswoche, im Bereich der 88,92 US-Dollar und lag damit 0,13 US-Dollar unter dem Niveau fünf Handelstage zuvor. Der Rohstoff gab am Donnerstag zunächst nach, konnte sich aber bereits am Vormittag stabilisieren und erholen. Diese Erholung war ausgeprägt und ging bis fast an die 91 US-Dollar. Teile der Bewegung wurden im Nachgang dessen wieder abverkauft, zum Wochenschluss kam noch einmal Kaufdruck auf, der die Notierungen über die 91 US-Dollar Marke brachten. Zum Wochenschluss hin wurden aber alle Gewinne wieder aufgegeben. Zu Wochenbeginn schwankte der Rohstoff zunächst seitwärts. Es stellte sich folgend Schwäche ein, die bis fast an die 88 US-Dollar ging. Dienstagmittag konnte sich WTI stabilisieren und im Nachgang dessen dynamisch und mit Momentum an und über die 91,50 US-Dollar Marke laufen, am Mittwoch setzte sich die Aufwärtsbewegung weiter dynamisch fort.

Das Hoch im Betrachtungszeitraum lag deutlich über dem Level der Vorperiode. Das Tief wurde hingegen unter dem Niveau des letzten Betrachtungszeitraums formatiert. Der Wochenschluss war zwar negativ, lag aber nur minimal unter dem Niveau der Vorwoche. Die Range war deutlich größer als in der Periode zuvor.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 92,56/58 US-Dollar Marke damit gerechnet, dass WTI weiter an unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei 92,79/81 US-Dollar laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und deutlich überschritten, das Setup hat damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 88,35/33 US-Dollar nicht ganz an unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 88,15/13 US-Dollar. Dieses Anlaufziel wurde knapp verpasst.

WTI - Wie könnte es weitergehen?

WTI-Widerstände

97,64

99,82

103,37

WTI-Unterstützungen

93,77

91,68

91,29

90,55

90,54

89,26

85,38

84,20

77,19

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres WTI Setups:

Intraday-Marke 98,50 $ und 85,50 $

Tagesschlussmarken 104,00 $ und 77,50 $

Break1 Bull (Wo-Schluss) (114,50 $)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (137,00 $)

Boxbereich 114,50 $ bis 59,00 $

Bereich Bull 1 > 71,00 $

Bereich Bull 2 > 58,50 $

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Boxbereich 159,00 $ bis 38,50 $

Range 211,00 $ bis 24,00 $

WTI Ausblick für die kommenden fünf Handelstage:

Chartcheck - Betrachtung im DAILY/4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff, nach einem kleinen Rücksetzer an die SMA20 (aktuell bei 89,26 US-Dollar) zur Wochenmitte wieder deutlich aufwärtslaufen konnte. Er hat damit, nach der Konsolidierung, die im Chart gut erkennbar ist, seine Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt. Wir hatten im letzten Setup geschrieben, dass sich die Schwäche noch einige Tage fortsetzen könnten und Rücksetzer bis in den Bereich der SMA20 laufen könnte. Exakt dieses Szenario hat sich eingestellt.

Damit bleibt das Tageschart weiterhin bullisch zu interpretieren. Solange sich der Rohstoff per Tagesschluss über der SMA20 halten kann, könnten weitere Hochs formatiert werden. Übergeordnet könnte jetzt der Bereich bei 97,55/70 US-Dollar angelaufen werden, übergeordnet die 100 US-Dollar.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten sich diese im Bereich der SMA20 stabilisieren. Gelingt diese aber im Bereich dieser Linie nicht, so könnten sich die Rücksetzer bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 84,20 US-Dollar) ausdehnen. Spätestens hier sollten die Notierungen wieder drehen, um den bullischen Charakter des Charts zu erhalten.

Übergeordnetes Chartbild, Einschätzung Daily: bullisch

4h Chart:

Dem Rohstoff ist in den Bereich der SMA20 (aktuell bei 91,29 US-Dollar) bzw. der SMA50 (aktuell bei 90,66 US-Dollar) zurückgelaufen, konnte sich aber im Dunstkreis dieser beiden Durchschnittslinien stabilisieren und im Nachgang in dieser Handelswoche deutlich aufwärtslaufen.

Damit hat sich das 4h Chart innerhalb von kurzer Zeit bullisch aufgehellt. Solange es WTI es schafft, sich über der SMA20 zu halten, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung definiert.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese sich im Bereich der SMA20 / SMA50 stabilisieren. Beide Linien liegen aktuell eng zusammen, der Rohstoff wäre in diesem Bereich vergleichsweise gut unterstützt. Werden diese Linien aber mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte aber auch direkt unter die SMA50 gehen. Kritisch wird es, wenn sich WTI unter der SMA50 festsetzt. Dann könnten weitere Abgaben übergeordnet bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 85,38 US-Dollar) gehen.

Chartbild, Einschätzung 4h Chart: bullisch

Fazit: der laufende Rücksetzer könnte noch bis an die 20-Tage-Linie im Tageschart gehen. Eintrüben würde sich das Tageschart dann, wenn sich der Rohstoff unter dieser Durchschnittslinie etabliert.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Zum WTI Ölmarkt in den kommenden fünf Handelstagen:

Long Setups: Kann sich WTI über der 94,10 US-Dollar Marke behaupten, so könnte der Rohstoff versuchen unsere nächsten Anlaufziele bei 94,35/37, bei 94,48/50, bei 94,71/73, bei 94,89/91, bei 95,08/10, bei 95,27/29, bei 95,40/42, bei 95,59/61, bei 95,80/82, bei 96,01/03, bei 96,18/20 und dann bei 96,41/43 US-Dollar zu erreichen. Über der 96,41/43 US-Dollar Marke könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 96,65/67, bei 96,83/85, bei 97,05/03, bei 97,27/29, bei 97,40/42, bei 97,63/65 bzw. bei 97,85/87 US-Dollar gehen.

Short Setups: Kann sich der Rohstoff nicht über der 94,10 halten, so könnte WTI unsere nächsten Anlaufziele bei 93,90/88, bei 93,77/75, bei 93,61/59, bei 93,39/37, bei 93,19/17, bei 92,99/97, bei 92,80/78, bei 92,65/63, bei 92,42/40, bei 92,17/15, bei 91,95/93 und dann bei 91,77/75 US-Dollar anlaufen. Unter der 91,77/75 US-Dollar Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 91,68/66, bei 91,45/43, bei 91,31/29, bei 91,08/06, bei 90,87/85, bei 90,70/68, bei 90,55/53, bei 90,45/43, bei 90,30/28 bzw. bei 90,10/08 US-Dollar zu finden.

Übergeordnete erwartete Tendenz im Betrachtungszeitraum:

seitwärts / aufwärts

