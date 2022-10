WO SICHERE HÄFEN BESONDERS HOHEN SCHUTZ GENIESSEN

Wer die eigenen Edelmetallschätze einem externen Dienstleister zur Lagerung anvertraut, sollte dabei vor allem auf Sicherheit und Seriosität achten, schließlich verdienen sichere Häfen wie Gold, Silber, Platin und Palladium beim Lagern und Verwahren den bestmöglichen Schutz.

Sicheres Verwahren sollte höchste Priorität genießen

Ab bestimmten Edelmetallmengen sollte jeder deren professionelles bzw. sicheres Verwahren einem externen Dienstleister wie zum Beispiel pro aurum überlassen, schließlich sind die edlen Vermögen in den eigenen vier Wänden alles andere als sicher. Zum einen, weil Hausratversicherungen in der Regel ab bestimmten Versicherungswerten Zuschläge bzw. das Aufbewahren in zertifizierten (relativ teuren) Tresoren verlangen. Die Hochsicherheitstresoranlagen von pro aurum erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen, sind mit denen der Bundesbank vergleichbar und bieten mit dem integrierten Versicherungsschutz einen weiteren großen Vorteil. In Zeiten, in denen das Sicherheitsgefühl bei den meisten Bundesbürgern alles andere als stark ausgeprägt ist, sollte man beim Lagern der möglicherweise als Altersvorsorge gedachten Edelmetallvermögen keine Kompromisse eingehen.

Obwohl der Besitz von Gold & Co. keinem Kontrahentenrisiko unterliegt, droht seinen Besitzern in folgenden Fällen durchaus ein Totalverlust: bei Betrug, Diebstahl, Raub sowie Brandunglücken. Edelmetallhäuser wie pro aurum können dieses Risiko komplett ausschließen, da ihr Geschäftsmodell mittlerweile deutlich mehr als den An- und Verkauf edler Münzen oder Barren umfasst. Das im Münchner Osten gelegene pro aurum Goldhaus fungiert zum Beispiel nicht nur als Firmenzentrale, sondern aufgrund der mit hochkarätigen Experten besetzten diversen Abteilungen vor allem als Kompetenzzentrum inklusive Hochsicherheitstresoranlagen.

Grundsätzlich sollte sich jeder über die eigenen Wünsche und Bedürfnisse hinsichtlich einer sicheren Verwahrung Gedanken machen und dabei die Vor- und Nachteile verschiedener Lagermöglichkeiten berücksichtigen. Gut zu wissen: Jede Alternative kann sich als nützlich und sinnvoll erweisen. Sämtliche Verwahrmöglichkeiten verfügen aufgrund zertifizierter Hochsicherheitstresoranlagen und des integrierten Versicherungsschutzes über ein besonders hohes Maß an Schutz.

Für wen Schließfächer sinnvoll sind

Schließfächer zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass man darin nicht nur edle Barren und Münzen, sondern auch andere Wertsachen wie zum Beispiel Schmuck oder wichtige Dokumente – sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form – sicher aufbewahren kann. Die Schließfachanlagen von pro aurum, die an mehreren Standorten verfügbar sind, überzeugen zudem durch ihre Bankenunabhängigkeit. Das heißt: Im Falle eines Bank Run oder gesetzlicher Bankschließungen wären diese Schließfächer davon nicht direkt betroffen. In folgenden Städten bietet pro aurum diese Form des Verwahrens an: München, Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Bad Homburg und Zürich (Kilchberg). Bedingt durch die hohe Nachfrage sind in München und Berlin derzeit leider keine Schließfächer verfügbar. Interessenten können sich jedoch auf Wartelisten eintragen lassen oder sich in anderen Filialen nach freien Kapazitäten erkundigen.

Ein ganz großer Vorteil dieser Lagerform besteht darin, dass jedes Schließfach über einen pauschalen Versicherungsschutz in Höhe von 30.000 Euro (Zürich: 50.000 CHF) verfügt. Bei Bedarf kann dieser dann problemlos erhöht werden, wobei zusätzliche Kosten entstehen. Übrigens: Ein Anpassen der Versicherungssumme könnte auch im Falle stark steigender Edelmetallpreise notwendig werden. Generell hängen die jährlich anfallenden Gebühren für die Schließfachmiete zum einen von der Größe des Fachs und zum anderen vom Standort ab. Auf die dort eingelagerten Wertsachen kann man dann (ohne Voranmeldung) während der Öffnungszeiten der jeweiligen Filiale zugreifen.

Edelmetalldepot überzeugt durch Komfort und Flexibilität

Wer sich beim physischen Edelmetallhandel den Weg zum Schließfach sparen möchte, kann ab einem Nettowarenwert von 5.000 Euro einen besonders flexiblen und komfortablen Service nutzen: das Edelmetalldepot von pro aurum. Dies bietet sich unter anderem für die Besitzer relativ großer Edelmetallvermögen an, da bei dieser Lösung die eingelagerten Edelmetalle vollumfänglich versichert sind. Lagerfähig ist übrigens das komplette Standard-Produktsortiment von pro aurum, wobei sich die Bestände dieser Barren oder Münzen besonders komfortabel und flexibel managen lassen. Bereits erworbene Produkte können bspw. durch persönliches Erscheinen kostenlos eingelagert werden (Terminabsprache nötig). Außerdem kann das Einlagern durch einen von pro aurum beauftragten kostenpflichtigen Werttransport erfolgen.

Wichtig zu wissen: Aus rechtlicher Sicht gelten sämtliche Edelmetallbestände der Kunden als „Sondervermögen“. Damit ist der Vorteil verbunden, dass der Depotinhaber selbst Im Falle einer Insolvenz des Verwahrdienstleisters stets der rechtliche Eigentümer der Edelmetalle bleibt. Als wichtiger dürften sich allerdings diese beiden Vorteile erweisen: Flexibilität und Mobilität. Über das Edelmetalldepot ist nämlich das Aussprechen limitierter Kauf- bzw. Verkaufsaufträge schnell und einfach möglich, wodurch man besonders schnell auf aktuelle Marktentwicklungen reagieren kann. Zugleich kann man jederzeit via Internet, Mail oder Fax das Ein- oder Ausliefern von Edelmetallprodukten in die Wege leiten.

Unser Zollfreilager im „sicheren Hafen“ Schweiz

Mit der Schweiz wurde schon immer vor allem eines in Verbindung gebracht: Stabilität. Und dies beschränkt sich nicht nur auf den Finanzsektor, sondern im Grunde genommen auf nahezu alle Lebensbereiche. Anleger, die ihr Goldvermögen lieber außerhalb der EU lagern möchten, bietet sich daher zur Diversifikation des Länderrisikos das nahe Zürich gelegene Zollfreilager von pro aurum an. Von der deutschen Landesgrenze ist es übrigens in weniger als 30 Autominuten zu erreichen.

Das Zollfreilager bietet aber vor allem beim physischen Kauf von Silber, Platin und Palladium enorme Vorteile. Grund: Diese Weißmetalle können nämlich via Zollfreilager – selbstverständlich völlig legal – mehrwertsteuerfrei gehandelt werden. Um diesen Renditevorteil nicht zu verlieren, müssen sie allerdings dort belassen werden. Sobald sie ausgeliefert oder abgeholt werden, würde die Steuerpflicht greifen. Wichtig zu wissen: Auch die Kundeneinlagen des Zollfreilagers werden als Sondervermögen geführt und sind somit vor Insolvenz geschützt.

Was häufig vergessen wird, ist die Möglichkeit, dass man über das Edelmetalldepot bei einem Liquiditätsengpass ein kostengünstiges Edelmetalldarlehen abschließen kann. In diesem Fall dienen nämlich die eingelagerten Edelmetalle als Kreditsicherheit. Dies hat allerdings zur Folge, dass diese während der Laufzeit des Kredits nicht verkauft werden können. Doch angesichts einer deutschen Inflationsrate im zweistelligen Prozentbereich spricht viel dafür, kein Gold aus der Hand zu geben und lieber einen Kredit aufzunehmen.