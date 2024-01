Vulcan Materials-Aktie: Was für eine Bewertung!

Vulcan Materials ist ein interessantes Unternehmen – die Notierungen werden an den Börsen jedenfalls nicht immer beachtet. Aktuell jedoch hat der Titel einen Lauf. Seit Jahresanfang bleiben die Werte vergleichsweise stabil – aber im Aufwärtstrend. Analysten sehen derzeit noch immer einen Kursanstieg als große Chance. Die Aktie soll demnach um 8,10 % klettern, so die Einschätzung im Konsens. Die beste Einschätzung – im Sinne des höchsten Potenzials – liegt bei einem möglichen Plus von 25,9 %.

Vulcan Materials: Trend noch intakt

Dabei haben die meisten Analysten den Daumen gehoben. Übertrieben wirken die Schätzungen auf den ersten Blick noch nicht. Der Titel hat dabei seit Juli 2020 in etwa im selben Tempo zugelegt wie die Kursziele angehoben worden sind. Am 15. Februar wird Vulcan Materials die nächsten Quartalszahlen vorlegen. Dann kann es zu neuen Impulsen in die eine oder andere Richtung kommen!

