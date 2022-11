Voting-Insights: Ist die Meta-Aktie jetzt kaufenswert?

Bei Meta (ehem. Facebook) läuft es derzeit nicht rund. Zuletzt gab das Unternehmen bekannt, 11.000 Mitarbeiter zu entlassen. Wie ist diese Entscheidung zu bewerten? Ist die Aktie kaufenswert? Wir haben die Community in einem Voting befragt.

Quelle: pexels.com, Anna Nekrashevich

Meta befindet sich in einer Krise. Das Unternehmen verdient weniger mit Werbung, zeitgleich verschlingt die Entwicklung des Metaverse immer mehr Geld. Der erhoffte Hype um die virtuellen Welten bleibt bisher aus. Konzern-Chef Mark Zuckerberg zog darum letzte Woche Konsequenzen und kündigte an, 11.000 Mitarbeiter zu entlassen. Die Börse reagierte positiv auf diese Nachricht. Auf Wochensicht ist die Meta-Aktie 15 Prozent im Plus. Und was hält die wikifolio Community von dieser Entscheidung? Wir haben nachgefragt:

42 Prozent der Voting-Teilnehmer trauen der Meta-Aktie keine positive Performance zu und gehen davon aus, dass sich das Wertpapier bestenfalls seitwärts bewegen wird. Für 34 Prozent ist die Aktie sogar ein No-Go und ihr Urteil fällt klar aus: Raus! Nur 24 Prozent würden die Aktie kaufen.

Meta entlässt 11.000 Mitarbeiter. Die Aktie … ist jetzt attraktiv. Kaufen! läuft bestenfalls seitwärts. ist ein No-Go. Raus!

Mit einer bestenfalls neutralen Entwicklung der Aktie rechnet wikifolio Trader Dieter Jaworski (Javo). Er erklärt: „Der aktuelle Kurs von Meta, der im bisherigen Jahresverlauf 73,5% seines Wertes verloren hat, beruht auf Erwartungen zukünftiger Cashflows. Genau wie andere Investoren, sehe ich die Zukunftserwartungen hinsichtlich der enormen Investition in die Metaverse-Ambitionen von Mark Zuckerberg kritisch.“

Auch die Zahlen zum 3. Quartal konnten Jaworski nicht überzeugen: „Die monatlich aktiven Facebook-Nutzer, eine der sichtbarsten Kennzahlen, die einen Einblick in den Wirtschaftsmotor des Konzerns geben, stiegen nur um 2 Prozent. Die Gesamtzahl der Anzeigen legte zwar um 17 Prozent zu, der Durchschnittspreis pro Anzeige ging dagegen um 18 Prozent zurück. Folglich verringerte sich der Umsatz um 4 Prozent. Der Gewinn brach um 52 Prozent ein.“ An steigende Kurse glaubt Jaworski darum aktuell nicht: „Zuckerberg muss die Investoren überzeugen, dass mit Metaverse Geld zu verdienen ist. Kurstreiber sehe ich derzeit nicht.“

+188,6 % seit 06.12.2012

-22,0 % 1 Jahr

0,48× Risiko-Faktor

EUR 308.448,54 investiertes Kapital

Kennzahlen

wikifolio Trader Philipp Haas (investresearch) hält die Meta-Aktie aktuell für kaufenswert. Er führt aus: „Die Meta-Aktie rutschte nach Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen massiv ab, nicht wegen Problemen beim Umsatz oder Engagement, sondern weil man weiterhin viele Milliarden in das Metaversum investiert, wo bisher noch kein Erfolg erkennbar ist.“ Die Kündigungswelle bewertet Haas darum positiv: „Die Entlassung von 11.000 Mitarbeiter kann man so interpretieren, dass Mark Zuckerberg das Feedback der Börse und der Investoren im Blick hat.“

Vom Metaverse einmal abgesehen hält Haas die Aktie für sehr attraktiv: „Wenn man die Ausgaben für AR/VR bei Meta rausrechnet, ist das Kerngeschäft extrem günstig und man sollte auch nicht vergessen, dass die Userzahlen in Schwellenländer immer noch wachsen und die Firma immer noch viele Monetarisierungsoptionen hat.“

+173,3 % seit 30.05.2013

-25,1 % 1 Jahr

0,71× Risiko-Faktor

EUR 266.110,90 investiertes Kapital

Kennzahlen

