Voting-Insights: Dax schlägt Nasdaq 100 – bleibt das so?

Der Dax performt aktuell auf Monats-, sechs Monats- und Jahressicht besser als der Nasdaq 100. Mit der wikifolio Community klären wir, ob deutsche Aktien auch weiterhin die Nase vorne haben werden – oder US-Tech bald wieder en vogue ist.

Quelle: pexels.com, Anna Nekrashevich

Seit Ende September befindet sich der deutsche Leitindex Dax im Aufwärtstrend. Während der Nasdaq 100 anfangs noch mit zog und ebenfalls Boden gut machte, verlor der US-Tech-Index zuletzt deutlich an Wert. Die Folge ist ein ungewöhnliches Chartbild: Der Dax performt aktuell besser als der Nasdaq 100. So hat der DAX auf Monatssicht fast 10 Prozent zugelegt, während der Nasdaq 100 fast drei Prozent verloren hat. Selbst wenn man ein halbes Jahr zurück blickt, liegt das deutsche Börsenbarometer vor den US-Technologietiteln.

Und wie geht es nun weiter? Gelingt dem Dax eine echte Trendwende oder handelt es sich nur um eine Bärenmarktrally? Werden die US-Tech-Werte weiterhin enttäuschen oder bald wieder anziehen? Wir haben die Community nach ihrer Meinung befragt.

Dax schlägt Nasdaq 100 – bleibt das so? Verkehrte Welt: DAX schlägt Nasdaq 100 - bleibt das so? Ja, ich traue US-Tech (noch) nicht. Nein, bald schon zieht die Nasdaq an. Keine Ahnung, ich halte Cash. Das Voting läuft bis einschließlich 9. November 2022. „Ich setze ganz klar auf den Nasdaq 100“

wikifolio Trader Richard Dobetsberger (Ritschy) ist wie 64 Prozent der Voting-Teilnehmer der Meinung, dass die Nasdaq schon bald wieder anziehen wird. Er argumentiert: „Die aktuelle Korrektur im Nasdaq 100 bezieht sich aus meiner Sicht in erster Linie auf die Zinserhöhungen der FED. Grundsätzlich sehe ich jedoch eine viel stärkere Resilienz im US-Markt als in Europa bzw. im DAX.“

Dafür gibt es laut Dobetsberger eine ganze Reihe von Gründen: „Im Gegensatz zur vorhersehbaren US-Wirtschaftspolitik sieht es in Europa wirtschaftspolitisch recht düster aus. Die wirtschaftlichen Probleme in Europa basieren mitunter auf den laschen Zinserhöhungen der EZB, der uneinheitlichen wirtschaftlichen Vorgehensweise der einzelnen Länder, der stärker werdenden rechten und linken Populisten in Europa sowie der demographischen Überalterung.“ Außerdem verweist Dobetsberger auf die weiterhin bestehende Abhängigkeit der EU von russischem Gas.

Das Fazit des Top-Traders ist darum klar: „Das sind nur einige Faktoren, welche mittelfristig dazu führen könnten, dass die USA und der Nasdaq den EU-Staaten und dem DAX wirtschaftlich weiter davonziehen könnten. Ich setze daher mittel bis langfristig ganz klar auf den Nasdaq 100.“

+1.462,3 % seit 16.09.2012

-6,8 % 1 Jahr

0,77× Risiko-Faktor

EUR 22.642.268,40 investiertes Kapital

Ritschy DE000LS9AVX3

wikifolio Trader Jörg Diekmann (Schafkopf) vermutet, dass der Dax bald wieder Federn lassen könnte. Er argumentiert: „Aus meiner Sicht steht ein Ende des gegenläufigen Trends zwischen DAX und Nasdaq unmittelbar bevor. Viele Anleger haben zwar in die großen Indizes umgeschichtet (eventuell wegen den Dividendenzahlungen), die Probleme jedoch bleiben und der Pessimismus wird die nächsten Monate bestimmen.“ Zu einer genauen Prognose lässt sich Diekmann nicht hinreißen, im Zweifelsfall würde er jedoch nicht auf den deutschen Leitindex setzen: „Ob und wie weit die Indizes wieder absacken werden, kann man nicht vorausahnen, ich setze aber darauf, dass eine Korrektur beim DAX stärker ausfällt als beim Nasdaq.“

+41,8 % seit 08.02.2019

-17,6 % 1 Jahr

0,81× Risiko-Faktor

EUR 33.213,62 investiertes Kapital

Schafkopf DE000LS9NWP0

Alle Ergebnisse der vergangenen Votings findest du hier:

