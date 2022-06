Voting-Insights: Bitcoin gen 20.000 Dollar

Vor 7 Monaten war ein Bitcoin zwischenzeitlich fast 70.000 US-Dollar wert. Heute notiert die wichtigste Kryptowährungen knapp über der 20.000 US-Dollar Marke. Ein super Einstiegszeitpunkt oder das Ende der Kryptowährung? Wir haben die wikifolio-Community befragt. Hier erklären Top-Trader ihr Abstimmverhalten.

Quelle: pexels.com, Anna Nekrashevich

Risikoaversion der Anleger und steigende Zinsen ließen den Bitcoin-Kurs in den letzten Wochen und Monaten immer weiter fallen. Aber wie geht es nun weiter? Erleben wir gerade einen „normalen“ Bitcoin-Zyklus, in dem sich – wie bereits mehrmals in der kurzen Geschichte der Kryptowährung – Rally und Crash abwechseln? Oder ist der Vertrauensverlust diesmal zu groß und die Kryptowährung steht unmittelbar vor dem Aus?

Bitcoin gen 20.000 Dollar – das ist ein super Einstiegszeitpunkt. bitter, aber der Verfall geht noch weiter. das Ende der Kryptowährung.

Trader Stefan Krick (Stevox) hat sich, ebenso wie etwas mehr als die Hälfte der Voting-Teilnehmer, für die Antwortmöglichkeit „bitter, aber der Verfall geht noch weiter“ entschieden. Er erläutert: „Bitcoin ist für mich ein reines Spekulationsobjekt. Der Wert eines Bitcoins beruht allein in der Hoffnung, dass ein anderer später mehr dafür bezahlt als man selbst. Bitcoin hat keinen inneren Wert und könnte genauso gut 1 Dollar wert sein.“ Weitere Kursverluste seinen für Krick allein schon wegen der Anlegerstruktur der Kryptowährungen wahrscheinlich: „Laut einer Umfrage sind 70 % der amerikanischen Krypto-Anleger erst 2021 eingestiegen - am absoluten hoch der Blase. Das zeigt wie viele neue Spekulanten, von Gier getrieben, zu absoluten Höchstkursen eingestiegen sind. Ich denke wir werden demnächst noch viele tiefere Kurse als 20.000 Dollar sehen.“

Auch Trader Felix Hagmann (Zinseszins) hat für „bitter, aber der Verfall geht noch weiter“ abgestimmt. Das begründet er wie folgt: „Bitcoin ist wie Lotto, nur besser. Im Prinzip muss man das „investierte“ Geld ebenfalls abschreiben, denn welchen Gegenwert erhält man? Beim Lotto ist es klar, beim Bitcoin hofft man, dass morgen jemand einen höheren Preis zahlt als ich heute. Munger und Buffett haben den Vergleich mit der Spekulationsblase bei den Tulpenzwiebeln (`Tulpenmanie‘) im 17. Jahrhundert in den Niederlanden gezogen. Auch dort war der eigentliche Wert fast gleich Null, alles andere war ein Hype. 1637 näherte sich der Kurs dann drastisch dem inneren Wert, als der Hype endete.“

Anders sieht das Trader Dennis Raute (DennisRaute): „Für mich als Trader ist dies eine super Einstiegsgelegenheit, wenngleich das hohe Risiko nicht von der Hand zu weisen ist. Aus charttechnischer Sicht kommt der Marke um 20.000 Dollar eine hohe Bedeutung bei. Wird dieses Level preisgegeben, dürfte es mit der Cyberwährung noch eine Etage tiefer gehen. Wer eine solche Volatilität jedoch aushalten kann, der kann mit überdurchschnittlich hohen Renditen belohnt werden.“

