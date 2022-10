Die Vorteile von Gold sind nicht wegzudiskutieren! Sie sind real!

Doch ein Vermögensschutz!





Aktuell leidet der Goldpreis durch die Erwartungen weiterer kräftiger Zinserhöhungen durch die Fed. Diese sorgen für einen starken US-Dollar und höhere Anleiherenditen.





Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mit 1,7 % ist der US-Realzins nun so hoch wie seit 2009 nicht mehr. Dies schmälert gerade die Attraktivität des Goldes. Experten gehen für Deutschland von einer wieder normalen Konjunktur spätestens 2024 aus. Die Inflationsrate sollte dann bei geschätzten 2,4 % liegen. Das erste Quartal 2023 wird hierzulande vermutlich die höchste Inflationsrate mit 11 % bringen. Dadurch sinkt die Kaufkraft dann nochmal spürbar. Die Kaufkraft beim Gold dagegen hat sich über Jahrhunderte auf etwa dem gleichen Niveau gehalten. Wenn der Goldpreis wieder nach oben tendiert, dann profitieren jedenfalls die Goldminenunternehmen mit einem Hebel, vor allem wenn Sie noch reichhaltige Zink-Reserven im Portfolio haben, wie Denarius Metals!

Denarius Silver vor dem Erreichen eines weiteren Meilensteins!

Absichtserklärung über weiteres Polymetallprojekt in Spanien

Mit dem Vorzeigeprojekt ‚Lomero-Poyatos‘ besitzt die in Toronto, Kanada beheimatete Denarius Silver (WKN: A3DDY5) bereits ein Projekt der Spitzenklasse im Nordosten von Spanien. Und diesem könnte sich nun ein weiteres hochkarätiges Projekt dazugesellen, da Denarius jüngst eine Absichtserklärung über ein ‚Options-Joint-Venture‘ mit der australischen Europa Metals unterzeichnet hat. Darin räumt Europa Metals Denarius Silver das Recht ein, bis zu 80 % am Zink-Blei-Silber-Projekt ‚Toral‘ in Nordspanien zu erwerben.

Das ‚Toral‘-Projekt im Überblick!

Und dieser Deal sollte sich für Denarius absolut auszahlen, denn ‚Toral‘ besitzt alle Attribute eines TOP-Projekts! Mit insgesamt 20,29 Quadratkilometer kann das zwischen Schiefer- und Kalkstein liegende Projekt zahlreiche Trümpfe auf der Haben-Seite verbuchen. Aber auch schon geographisch kann das Projekt hervorragend punkten, da es sich etwa 400 km nordwestlich von Madrid befindet, direkt an einer Hauptverkehrsstraße. Auch der Weg zu gleich mehreren Industriehäfen in Nordspanien sind geebnet, sowie eine Anbindung an eine große Zinkhütte in der Region Asturien. Das bereits vorhandene Projekt ‚Lomero Poyatos‘ ist ebenfalls nur rund 7 Autostunden entfernt.

Neben der Explorationslizenz besitzt die Zink-Blei-Silber-Lagerstätte auch schon eine im Jahr 2021 veröffentlichte, JORC-2012 konforme Mineralressourcenschätzung, die sich mit ihrer ‚angezeigten‘-Ressource von 5,9 Millionen Tonnen mit 7,1 % Zink-Äquivalent (ZnEq) oder 7,8 % ZnEq) mit einem Spitzengehalt von 4,2 % Zn, 3,3 % Pb und 27 g/t Ag, einschließlich 251.000 Tonnen Zn, 196.000 Tonnen Pb und 5,2 Millionen Unzen definitiv sehen lassen kann.

Die ‚abgeleitete‘-Ressource wirft stolze 14 Millionen Tonnen mit 6 % ZnEq respektive 6,5 % Zn-Äq mit einem Gehalt von 3,8 % Zn, 2,5% Pb und 20 g/t Ag in die Waagschale, aus denen: 540.000 Tonnen Zn, 350.000 Tonnen Pb und 9 Millionen Unzen Ag herausholen lassen.

Inhalt der Vereinbarung!

Die zwischen den Parteien geschlossene Vereinbarung sieht, zunächst ein Joint-Venture vor, das zweistufig umgesetzt werden soll.

Zunächst ist der Abschluss einer Optionsvereinbarung über den Erwerb einer 51%igen Beteiligung am Projekt ‚Toral‘ vorgesehen. Dessen Options-Ausübung setzt voraus, dass beide Parteien ein Arbeitsprogramm über ein Budget vereinbaren, wonach Denarius zumindest 4 Mio. USD bereitstellt und das Recht und die Pflicht erwirbt, das Projekt einer eingehenden ‚Due Diligence‘-Prüfung, einschließlich eines 2.000 m umfassenden Bohrprogramms zur Prüfung der Mineralisierung, zu unterziehen. Darüber hinaus hat Denarius vor Ende Oktober 2023 eine Vormachbarkeitsstudie über das ‚Toral‘-Projekt der regionalen Bergbaubehörde vorzulegen.

Die Auszahlung des verbleibenden Betrages von etwa 3,35 Mio. USD ist an die Bedingung geknüpft, dass Europa Metals sich innerhalb von 18 Monaten die weiteren erforderlichen Mineralgenehmigungen sichert.

Im Rahmen der zweiten Stufe kann Denarius Metals dann weitere 29 % am ‚Toral‘-Projekt erwerben und somit seinen 80 %-Anteil komplettieren, sofern eine positive ‚PEA‘ mit entsprechend positiven wirtschaftlichen Ergebnissen vorgelegt wird und eine weitere Zahlung von 2,0 Mio. USD innerhalb von 12 Monaten an Europa ab Ausübung der ersten Option erfolgt.

Serafino Iocano, Executive Chairman und CEO von Denarius sagte bezüglich der geplanten Transaktion:

„Wir freuen uns sehr, dass wir uns auf die kommerziellen Parameter für diese vorgeschlagene ‚Farm-in‘-Transaktion geeinigt haben, die unter anderem der endgültigen Dokumentation unterliegt und Denarius in die Lage versetzen wird, die Entwicklung dieses hochgradigen Polymetallprojekts zu leiten, das sich in einem gut mineralisierten historischen Bergbaugebiet und einer proaktiven Gerichtsbarkeit befindet, die auch potenzielle weitere Explorationsmöglichkeiten bietet. Die hochgradigen Konzentrate, die bei ‚Toral‘ in Zukunft produziert werden können, machen dies zu einer einzigartigen Gelegenheit für Denarius, ein hochwertiges Basismetallprojekt im Herzen von Westeuropa zu entwickeln.“

Fazit:

Sollte der „Deal“ in der vereinbarten Weise umgesetzt werden, wäre dies ein wichtiger Meilenstein für Denarius und quasi ein Garant für eine erfolgreiche Zukunft. Bereits jetzt sind die Produktionskapazitäten für die europäische Automobil- und Bleibatterieindustrie stark rückläufig, der Bedarf aber stark steigend. Die Notwendigkeit einer europäischen Rohstoffversorgung wird auch unter Berücksichtigung von geopolitischen Spannungen immer bedeutender.

Zudem besitzt Denarius mit dem Polymetallprojekt ‚Lomero Poyatos‘ bereits ein Projekt der Spitzenklasse, das in Kombination mit ‚Toral‘ zu interessanten Synergieeffekten führen könnte. Neben dem bereits vorhandenen ‚Know-how‘ bei der spanischen Projektentwicklung und der örtlichen Bodengeologie könnten sich diese auch bei der späteren Vermarktung der Konzentrate aus beiden Betrieben ergeben. Der Fall ist also klar, mehr Vorteile gehen kaum!

Gold bietet viele Vorteile!

Gold wird nicht von einer zentralen Behörde ausgegeben und kann nicht aus dem Nichts geschaffen werden.

Bisher war es ein fantastisches Jahr für die Goldmünzenverkäufer. Laut dem World Gold Council waren von Januar bis September 2022 die Verkäufe von American Eagle und American Buffalo der U.S. Mint um 7 % höher als im Vorjahreszeitraum. Mit dem Erwerb von Goldmünzen ist der sichere Hafen greifbar und vielleicht deshalb so beliebt. Materiellen Vermögenswerten vertrauen die Anleger. Das Gelddrucken der letzten zwei bis drei Jahre ließ das Vertrauen in Papierwährungen sinken. Aber neben physischem Gold sind auch hochwertige Goldminenaktien Wie Victoria Gold eine Option für Investoren.

Grundsolides Produktionsergebnis von Victoria Gold!





Auf ein grundsolides Produktionsergebnis für das abgelaufene dritte Quartal kann die in Toronto, Kanada beheimatete Victoria Gold Corp. (WKN: A2PVRH) auf Ihrer ‚Eagle‘-Mine zurückblicken. Insgesamt wurden im besagten Zeitraum nämlich 50.028 Unzen Gold produziert, wodurch sich die Jahresproduktion schon auf stolze 106.441 Unzen Gold summiert.

Wo gehobelt wird, fallen Späne!

Allerdings gibt es auch einen kleinen Wermutstropfen zu verzeichnen. Die Durchsatzrate ist im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres von 3,1 Millionen auf 2,1 Millionen Tonnen Erz gesunken, was unterm Strich zu einem 10 %igem Produktionsrückgang auf Quartalsbasis führte.

Diese Rückläufige Produktionsleistung liegt darin begründet, dass einerseits weniger Rohfördererz zur Haufenlaugungsanlage transportiert wurde, um das Aufschichten von Rohfördererz aus dem Tagebau zu verhindern, was letztlich zu höheren Stückkosten bei gleichzeitig geringer Goldproduktion geführt hätte und andererseits wichtige Fördergerätschaften gewartet und repariert werden mussten. Und zu allem technischen Unglück gesellte sich auch noch weiteres Pech hinzu, denn aufgrund eines Bruchs am Hauptband musste das 1,5 Kilometer lange Überland-Förderband am 29.09.2022 für bis zu 3 Wochen abgestellt werden.

Fazit:

Trotz technischer Probleme kann Victoria Gold (WKN: A2PVRH) auf ein solides drittes Quartal zurückblicken. Die aktuell verstärkt hinzugetretenen technischen Ausfälle führen jedoch dazu, dass die Jahresprognose von rund 165.000 Unzen Gold nicht mehr zu erreichen sind, denn der Ausfall des Überland-Förderbandes schlägt hier gewaltig ins Kontor. Aber sowas passiert hat, denn wo gehobelt wird da fallen Späne.

Mit der Beseitigung aller technischen Probleme sollte es dann aber auch ganz schnell wieder nach oben gehen, denn fundamental ist bei Victoria Gold nach wir vor alles TOP. Im Idealfall spielt dann auch der Goldpreis wieder besser mit, was die Gewinnmarge noch stärker ansteigen lässt!

