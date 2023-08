Vorstände im Gespräch auf dem 10. Hamburger Investorentag

Diese Woche findet Mittwoch und Donnerstag der Hamburger Investorentag HIT statt. Ich habe 18 halbstündige Termine, teils Präsentationen von CEOs und CFOs, teils 1-on-1s mit den Vorständen, in denen ich mir ein Bild über einzelne Unternehmen, aber auch über die konjunkturelle Situation machen werde.

Mit dabei sein werden dieses Mal unter anderem Hawesko, Aixtron & Nordex. Die vollständige Liste wird sich über Mittwoch und Donnerstag ergeben.

Auf LinkedIn werde ich an den beiden Tagen veröffentlichen, welche Informationen und Erkenntnisse ich erlange. Schauen Sie mal rein und vernetzen Sie sich gerne mit mir über mein LinkedIn Profil.





Immobilienkrise in China gepaart mit Konjunktursorgen in Europa belasten

Ich denke, wir können die Entwicklungen in China weder beeinflussen noch vorhersagen. In Kapitel 2 unseres aktuellen Heibel-Tickers habe ich ausgeführt, wie die dortige Lösung meiner Ansicht nach aussehen wird: Per Dekret wird die Krise für beendet erklärt. Wann dies getan wird, kann ich leider nicht sagen.



Gleichzeitig belasten uns jedoch auch Konjunktursorgen. Wir befinden uns sowohl in den USA als auch in Europa noch immer in einem Zinsanhebungszyklus der Notenbanken. Jay Powell hat in den USA alles richtig gemacht. Frühzeitig mit deutlichen Zinsanhebungen angefangen gibt er derzeit zu verstehen, dass er auch nicht zu früh aufhören wird. Die Erinnerung an die vielen verfrühten Zinssenkungen der 70er Jahre sind bei ihm präsent.





EZB-Chefin Lagarde hat zu spät mit den Zinsanhebungen begonnen, hinkt also hinterher. Aktuell gibt es immerhin keine Hinweise darauf, dass sie zu früh mit den Zinsanhebungen aufhören könnte. Gerade in den vergangenen Wochen gab es einige Aussagen aus dem Haus der EZB, die eine weiterhin restriktive Geldpolitik betonten. Na, besser spät als nie.Doch die Aussicht auf mehr Zinsanhebungen, als sich das Anleger vor wenigen Wochen noch vorgestellt haben, belasten die Aktienmärkte. Wird das Zinsniveau zu hoch geschraubt, droht eine Rezession, so die einfache "wenn-dann"-Formel. Während in den USA eine Vielzahl an Programmen dafür sorgt, den Druck der Geldpolitik auf die Wirtschaft zu mildern, werden Hilfsgelder in Europa, insbesondere in Deutschland, verkündet und dann periodisch umgewidmet, da die Abnahmebedingungen eine Platzierung der Gelder in der Wirtschaft verhindern.Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Ich hoffe, ich konnte die Heibel-Ticker Gemeinschaft mit den vielen Updates auf dem Laufenden halten, wenngleich die normalerweise umfangreichen Wochenausgaben in den vergangenen Wochen etwas dünner ausfielen. In dieser Woche wird mich der Hamburger Investorentag HIT voll in Beschlag nehmen, daher wird auch die kommende Ausgabe dominiert sein von Kurzberichten über dieses Event.Ab September starten wir dann voll durch: Ich war den Sommer nicht untätig, sondern habe die Zeit für eine ganze Reihe von Neuerungen genutzt, die ich Ihnen im Laufe der nächsten Wochen vorstellen werde.