Vorsichtig optimistisch

By Craig Erlam, Senior Market Analyst, UK & EMEA, OANDA

Die Aktienmärkte starten am Mittwoch positiv in den Tag, da wir eine Reihe wichtiger Wirtschaftsdaten und eine Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell erwarten.

Es war bereits eine sehr schlagzeilenträchtige Woche, insbesondere in Bezug auf den Ölpreis, während die Kovid-Restriktionen und Proteste in China den Ton in Asien und in geringerem Maße auch anderswo angegeben haben.

Der Gegenwind, mit dem China zu kämpfen hat, wird immer stärker und die Proteste der letzten Tage könnten die Lage noch schwieriger machen. Dennoch war das, was wir bisher gehört haben, vielversprechend und deutet möglicherweise auf einen Plan hin, der bereits in Arbeit war.

Aber wir sollten uns nichts vormachen. Selbst wenn China seine Impfkampagne zu 100 % umsetzt, insbesondere bei älteren und gefährdeten Menschen, wird die Abkehr von der Null-Covid-Infektion einige Zeit in Anspruch nehmen, da sich das Virus schnell im ganzen Land ausbreitet und schnelles Handeln erforderlich ist, um die Ausbreitung zu kontrollieren. Selbst im günstigsten Fall wird die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im nächsten Jahr erheblichen Turbulenzen ausgesetzt sein.

Chinesische PMIs verdeutlichen die bevorstehenden Herausforderungen

Die PMIs verdeutlichen, wie schwierig die Situation in China ist. Die Nullzinspolitik in Verbindung mit dem harten Durchgreifen auf dem Immobilienmarkt hat die Stimmung im Inland stark beeinträchtigt, während die sich abschwächende Weltwirtschaft die Auslandsnachfrage belastet. Da sowohl die PMIs für das verarbeitende als auch für das nicht-verarbeitende Gewerbe tiefer als erwartet in den Bereich der Kontraktion fallen, hat das Land wirklich einen Berg zu erklimmen, um wieder ein anständiges, beständiges Wachstum zu erreichen.

Einige wenige gute Nachrichten zur Inflation

Der Euro notiert im Tagesverlauf etwas höher als der Dollar, nachdem die VPI-Daten für den Währungsblock auf 10% gesunken sind und damit weit unter den Markterwartungen von 10,4% liegen. Dies ist zwar immer noch außerordentlich hoch, gibt aber Anlass zu der Hoffnung, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte und dass die Abschwächung der Inflation schneller als erwartet erfolgen könnte, ähnlich wie beim Anstieg.

Die Gemeinschaftswährung zeigte sich nach der Veröffentlichung unruhig, während die Märkte die Möglichkeit einer Zinserhöhung um 50 oder 75 Basispunkte im Dezember nun als eine Art Münzwurf betrachten, nachdem sie zuvor die letztere Möglichkeit stark favorisiert hatten. Dies könnte sich positiv auf den Euro auswirken, wenn es zu einem geringeren Konjunktureinbruch kommt, da der Euroraum wahrscheinlich bereits auf eine Rezession zusteuert.

Immense Unsicherheit

Es zeichnete sich schon immer ab, dass die Woche an den Ölmärkten sehr volatil werden würde, und dem ist sie auch gerecht geworden. Brent und WTI sind am Mittwoch um mehr als 2% gestiegen, da die EU weiterhin auf eine einvernehmliche Preisobergrenze für russisches Rohöl hinarbeitet und die OPEC+ an diesem Wochenende eine weitere umfangreiche Produktionskürzung erwägt.

Beide sind mit erheblichen Unsicherheiten und einer großen Bandbreite an Ergebnissen behaftet, die dafür sorgen dürften, dass der Ölpreis in den kommenden Tagen volatil bleibt, insbesondere wenn beide bis zum Wochenende in der Schwebe bleiben. Wenn die OPEC+ sich nicht einmal auf ein persönliches Treffen einigen kann, wissen Sie, dass nichts einfach ist.

Trotz der Gerüchte über eine weitere mögliche Kürzung um zwei Millionen Barrel würde es nicht überraschen, wenn sich die OPEC+ dieses Mal zurückhalten und abwarten würde, bis die Lage in Bezug auf die Preisobergrenze und China klarer wird. Es wäre auch nicht beunruhigend, wenn die Allianz ein paar Tage länger auf Details zu der Obergrenze warten würde, die dann leichter in ihre Prognose und Entscheidung einfließen könnten. Dies könnte der Grund sein, warum man sich für ein virtuelles Treffen entschieden hat, da es mehr Flexibilität bietet.

Rallye vor dem Auftritt von Powell

Gold profitiert von der verbesserten Risikobereitschaft, da der Dollar schwächer wird und die US-Renditen sinken. Der Goldpreis bewegt sich jedoch weiterhin innerhalb der gleichen Spanne zwischen der Unterstützung bei $1730 und dem Widerstand bei $1.780, während wir einige wichtige Wirtschaftsberichte und natürlich die Rede von Jerome Powell abwarten. Ich bin mir nicht sicher, ob der Vorsitzende der US-Notenbank so mutig sein wird, etwas zu sagen, das einen wesentlichen Einfluss auf das gelbe Metall haben könnte, wenn in den nächsten Wochen wichtige Daten anstehen. Aber es besteht sicherlich ein Risiko, dass er es tut, und ein Durchbruch eines dieser Niveaus könnte von Bedeutung sein.

Vorerst steigend

Bitcoin legt im Laufe der Sitzung stetig zu, steigt um mehr als 2% und blickt auf eine zweite positive Sitzung. Er stieß erneut auf Widerstand bei $1.700, dem oberen Ende seiner Handelsspanne in den letzten Wochen. Wir könnten zwar eine stärkere Korrektur nach oben erleben, insbesondere wenn wir von Powell mit dovishen Kommentaren verwöhnt werden, aber ich bin nicht davon überzeugt, dass es mehr als das sein wird. Die Branche ist durch den Zusammenbruch von FTX erschüttert worden und daher könnte Bitcoin anfällig für weitere Kurseinbrüche bleiben.

