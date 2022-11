Vorsicht vor den Zwischenwahlen und den Inflationsdaten

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Von Craig Erlam, leitender Marktanalyst, UK & EMEA, OANDA

Ein vorsichtiger Start in den Handel am Dienstag. Die Anleger scheinen mit einem Auge auf die Zwischenwahlen in den USA und mit dem anderen auf die Inflationsdaten vom Donnerstag zu schauen.

Es ist schwer, in dieser Woche über beide Dinge hinwegzusehen. Für viele stellt sich die Frage, ob die Anleger positiv auf den Stillstand in Washington reagieren werden. Einerseits könnte die Aussicht auf weniger Ausgaben als Hilfe im Kampf gegen die Inflation angesehen werden, andererseits könnte die Wirtschaft auf eine Rezession zusteuern, und Untätigkeit in der Regierung wird die Situation nicht verbessern.

Die Republikaner sind stark favorisiert, die Kontrolle über das Repräsentantenhaus zurückzuerlangen, und da der Senat derzeit gespalten ist, werden sie wahrscheinlich auch dort die Nase vorn haben, was bedeutet, dass Bidens Wirtschaftsagenda vor den Wahlen 2024 zum Stillstand kommen wird.

Die wohl wichtigste Erkenntnis aus den Zwischenwahlen wird sein, wie die Trump-unterstützenden Republikaner abschneiden, insbesondere diejenigen, die so vehement an der "gestohlenen Wahl" festhalten. Da Trump selbst in Kürze eine "große Ankündigung" machen wird, hat es den Anschein, als wolle er seinen Hut in den Ring werfen und jeden Sieg als Unterstützung für seine eigene Nominierung deklarieren.

Da die USA wahrscheinlich auf eine Rezession zusteuern, hat derjenige, der das republikanische Rennen gewinnt, gute Chancen, das Rennen im Jahr 2024 zu gewinnen. Die Frage ist nun, wie stark Trump die republikanische Partei noch im Griff hat und ob die Art und Weise seines Rücktritts ein Hindernis oder ein unterstützender Faktor innerhalb der Basis sein wird.

Natürlich ist das dringendere Thema in nächster Zeit die Inflation, und so könnten wir unabhängig von den Ergebnissen der Zwischenwahlen noch immer eine gewisse Nervosität an den Märkten vor der Veröffentlichung am Donnerstag erleben. Die Fed hat deutlich gemacht, dass sie im Dezember das Tempo der Straffung verlangsamen will, und diese Daten könnten dies entweder in Frage stellen oder die Argumente für eine niedrigere Endrate als die, die die Zentralbank letzte Woche angedeutet hat, untermauern.

Öl gibt Gewinne nach Anstieg der Covid-Fälle in China wieder ab

Die Ölpreise geben am Dienstag etwas nach, nachdem die Rohölsorte Brent am Vortag wieder bis auf wenige Zentimeter an die 100-Dollar-Marke herangekommen war. Seit Juli wird der Preis unter dieser wichtigen psychologischen Marke gehandelt, aber die jüngsten Entwicklungen haben den Preis wieder nach oben getrieben, und zwar um mehr als 20% gegenüber den Tiefstständen vom September.

Die OPEC+ hatte einen großen Anteil daran, aber auch Spekulationen über Chinas Null-Covid-Verpflichtung könnten ein Faktor für die jüngsten Gewinne sein. Allerdings haben sich diese Gerüchte noch nicht bestätigt, und in der Tat haben Ausbrüche in Guangzhou und anderen Großstädten zu verstärkten Beschränkungen geführt. Es ist vielleicht noch etwas zu früh, um sich zu Spekulationen hinreißen zu lassen, vor allem, wenn jede signifikante Änderung der Politik eine enorme Veränderung gegenüber dem Status quo bedeuten würde. Dennoch deutet die Entwicklung der chinesischen Aktien darauf hin, dass es keinen Rauch ohne Feuer gibt, was auch den anhaltenden Anstieg des Rohöls begünstigen könnte.

Gold gibt angesichts eines stärkeren Dollars nach

Der Dollar erholt sich leicht von seinen jüngsten Tiefstständen, was den Goldpreis in dieser Woche ein wenig belastet. Das gelbe Metall war Ende letzter Woche nach dem Arbeitsmarktbericht stark gestiegen, bevor es um die Marke von $1.680 herum strauchelte, die in der Vergangenheit einen beachtlichen Widerstand darstellte. Das deutet darauf hin, dass die Händler von den Inflationsdaten am Donnerstag gute Nachrichten erwarten, die zumindest gut genug sind, um die Fed von der Notwendigkeit zu überzeugen, das Tempo der Straffung im nächsten Monat zu verlangsamen.

Alles, was darauf hindeutet, dass die Inflationsrate nicht so stark steigen muss, wie von der Fed angedeutet, könnte dem Goldpreis weiteren Auftrieb geben. In Anbetracht der Äußerungen der Zentralbank in der vergangenen Woche muss man sich allerdings fragen, ob sie tatsächlich mit einem weiteren sturen Wert rechnet.

Bitcoin stürzt unter $20.000

Es waren ein paar harte Tage für den Bitcoin, der wieder unter die Marke von $20.000 gefallen ist und im Tagesverlauf mehr als 4% verloren hat. Der Bitcoin hat sich zwar etwas erholt, nachdem er zuvor um mehr als 6% gefallen war, aber dieser Rückgang ist weitaus gravierender als bei anderen Risikoanlagen, was ein beunruhigendes Zeichen für Krypto-Bullen sein könnte. Die Rückgänge könnten mit dem Einbruch der FTT zusammenhängen, die aufgrund von Berichten über die Bilanz von Alameda in die Knie ging. Wir haben schon früher gesehen, dass diese Art von Situation Auswirkungen auf die Preise hat, und dies könnte die stärkeren Rückgänge in dieser Woche erklären.

