Vorschau auf die US-Zwischenwahlen: Was Anleger beachten müssen

Kommentar von Michael Pinkerton, Analyst in Washington bei T. Rowe Price:



Die US-Wahlsaison steht wieder einmal vor der Tür. Die jüngsten Erfolge in der Gesetzgebung scheinen den Demokraten auf dem Weg zu den Zwischenwahlen etwas Auftrieb zu geben. Die Geschichte und die wirtschaftlichen Sorgen sprechen jedoch dafür, dass die Republikaner zumindest im Repräsentantenhaus die Mehrheit erringen werden. Was könnten die verschiedenen Ergebnisse für die US-Politik und die Anleger bedeuten?

Eine republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus würde wahrscheinlich zu einem Stillstand im Kongress führen. In diesem Szenario würden sich beide Parteien schwer tun, Gesetze durchzusetzen, die nicht dem normalen Geschäftsverlauf entsprechen. Die Kulisse könnte auch für Kämpfe um die Verlängerung der Schuldenobergrenze oder die Finanzierung der Regierung so geschaffen werden. Das wiederum könnte die Märkte verunsichern, vor allem wenn das wirtschaftliche Umfeld schwierig ist. Wir rechnen auch mit einer stärkeren Einschränkung der Staatsausgaben. Die Verteidigung könnte jedoch eine mögliche Ausnahme darstellen.



Die Republikaner im Repräsentantenhaus würden wahrscheinlich die Anhörungen und Untersuchungen gegen die Regierung Biden verstärken. Der Präsident könnte zudem mit Forderungen konfrontiert werden, gegenüber China eine härtere Gangart einzuschlagen. Sollten die Republikaner das Repräsentantenhaus und den Senat übernehmen, würde dieser Druck zunehmen. Bidens Möglichkeiten, neue Bundesrichter und Behördenleiter zu bestätigen, wären ebenfalls eingeschränkt.



Und wenn die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat erringen?

Die Verlängerung der Schuldenobergrenze wäre kein Problem, und es könnte zu einem Vorstoß zur Erhöhung der Ausgaben für Sozialprogramme kommen. Auch Anpassungen in der Steuerpolitik könnten sich anbahnen.



Unabhängig vom Wahlausgang sollten die Anleger genau darauf achten, was die Bundesbehörden tun.

Die Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) wird wahrscheinlich aktiv an der Ausarbeitung von Vorschriften mitwirken. Neue Offenlegungspflichten im Zusammenhang mit dem Klimawandel sind in Vorbereitung. Eine stärkere Überwachung von Kryptowährungen könnte ebenfalls eine Priorität sein.



Und was ist mit Big Tech?

Die Federal Trade Commission arbeitet an Vorschriften zum Datenschutz. Wir glauben, dass ihre Auswirkungen auf große Technologieunternehmen überschaubar sein dürften. Es könnte zu kartellrechtlichen Klagen in Bezug auf einige der Geschäftsaktivitäten von Big-Tech-Unternehmen kommen. Allerdings würde es sehr lange dauern, bis in diesen Fällen eine Entscheidung fällt. Auch die Ergebnisse sind alles andere als eindeutig.



Im Bereich der Gesundheitsfürsorge könnte die Regierung versuchen, den Zugang zu Versicherungen über die im Rahmen des Affordable Care Act eingerichteten Versicherungsbörsen zu erweitern. Das könnte die Nachfrage nach Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen ankurbeln. Auch einige Managed-Care-Unternehmen könnten davon profitieren.



Bis zum Wahltag kann sich jedoch noch viel ändern.







Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.