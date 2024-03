Bei Vonovia überwiegt trotz Baustellen die Zuversicht

Rolf Buch hat zu Wochenbeginn ein klares Statement abgegeben. Nachdem die Aktie von Vonovia nach Vorlage der 2023er-Zahlen von einer Verkaufswelle erfasst worden war, griff der Vorstandschef beherzt zu und kaufte eigene Aktien im Gegenwert von rund einer halben Million Euro. Ein Investment, das sich Stand jetzt bereits gelohnt hat. Dank der schnellen Erholung des DAX-Wertes beträgt der (nicht realisierte) Buchgewinn der erworbenen Position aktuell 39.000 Euro.

Verantwortlich für den Kurseinbruch am Freitag dürften der durch Abwertungen des Immobilienportfolios entstandene Nettoverlust sowie die geänderte und nach Ansicht von Analysten komplexere Dividendenpolitik des Unternehmens gewesen sein. Die relativ breite Spanne bei den Kurszielen (laut aktien.guide zwischen 19,00 und 41,30 Euro) spiegelt die Unsicherheit rund um Europas führenden Wohnimmobilienkonzern wider. Zum einen sollte Vonovia von steigenden Mieten und der unverändert hohen Nachfrage nach neuem Wohnraum profitieren. Zum anderen belasten die gestiegenen Zinsen und die notwendigen Investitionen rund um das Thema Dekarbonisierung. Im Durchschnitt wird der faire Wert der Aktie dennoch auf 30,66 Euro taxiert, was ein Kurspotenzial von 21 Prozent bedeuten würde.

Aktie und Hebelprodukt im Paket

Holger Heidhof (MerlotHolger) setzt in seinem wikifolio TanTeo Torpedo Invest gleich doppelt auf Vonovia. Neben der seit heute allerdings nur noch mit zwei Prozent vertretenen Aktie enthält das Musterdepot in identischer Gewichtung einen gut sechsfach gehebelten Knock-out-Long-Turbo. Gekauft hat er die Scheine heute Mittag und damit seiner Ankündigung von vergangenem Freitag Taten folgen lassen: „Ich stufe Vonovia weiterhin als sehr interessant ein. Ab nächster Woche werde ich hier die Anteile wieder aufstocken, so dass jetzt erstmal gewartet wird, bis sich ein Boden entwickelt. Mittelfristig plane ich weiterhin das Engagement in Vonovia mit strukturierten Produkten fortzusetzen“.

Mit einem Mix aus international konservativen und spekulativen Werten aus allen Branchen konnte der Wert des Portfolios innerhalb von vier Jahren im Schnitt um 68 Prozent p.a. gesteigert werden. In Summe macht das ein Plus von über 700 Prozent. Der Maximalverlust konnte auf dafür nicht besonders hohe 38 Prozent begrenzt werden. Das allerdings erst seit dem Sommer 2022 erhältliche wikifolio-Zertifikat liegt 60 Prozent vorne.

Teilgewinne mitnehmen und günstiger wieder reingehen

Robert Haranza (108188) hat die Vonovia-Aktie seit Mitte des vergangenen Jahres in seinem wikifolio architects investment. Die Größe der Position variierte dabei durch zwischenzeitliche Teilverkäufe und erneute Aufstockungen. Heute vor einer Woche zum Beispiel hatte er bei Kursen von 26,06 Euro per Stop-limit-Verkauf Gewinne von 20,1 Prozent realisiert und vier Tage später dieselbe Stückzahlung zu günstigeren 24,87 Euro wieder zurückgekauft. Aktuell ist Vonovia dadurch die Nummer drei in dem aus 13 Aktien und zwei Hebelprodukten (auf US-Aktienindizes) bestehenden Portfolio. Das basiert laut Handelsidee „auf den Innovations- und Veränderungswillen im Bau- und Planungssektor“. Konkret will sich der Trader auf Unternehmen konzentrieren, „die nicht nur zur Baukultur und Innovation beitragen, sondern auch Maßnahmen ergreifen, um CO2-Emissionen zu reduzieren und nachhaltige Lösungen zu implementieren“. Dieser Ansatz bescherte ihm seit Ende 2022 eine Gesamtperformance von 71 Prozent sowie einen maximalen Drawdown von 13,5 Prozent. Das kann sich sehen lassen. Das Mitte 2023 aufgelegte wikifolio-Zertifikat liegt mit 37 Prozent im Plus.

