Vonovia-Zertifikat mit 7,20% Zinsen und 50% Sicherheitspuffer

Die Vonovia-Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1) befindet sich seit Monaten in einer Abwärtsbewegung, die am 28.9.22 beim Jahrestief bei 20,29 Euro ihren vorläufigen Tiefpunkt fand. Steigende Zinsen und Inflationsängste wurden als Gründe für die jüngsten Kursrückgänge genannt.

Wer auf dem ermäßigten Niveau den Kauf der Vonovia-Aktie in Erwägung zieht und gleichzeitig das Risiko des direkten Aktienkaufes deutlich reduzieren möchte, könnte als Alternative zum Direktinvestment die Investition in das aktuell zur Zeichnung angebotene Memory Express-Zertifikat der BNP Paribas ins Auge fassen. Dieses Produkt wird nicht nur bei einem steigenden, sondern auch bei einem stagnierenden oder fallenden Aktienkurs positive Rendite abwerfen.

7,20% Zinsen, 50 Sicherheitspuffer

Der Vonovia-Schlusskurs vom 20.10.22 wird als Basispreis für das Memory Express-Zertifikat fixiert. Bei 50 Prozent des Basispreises wird sich die Barriere befinden. Notiert die Vonovia-Aktie am ersten Bewertungstag in einem Jahr, am 20.10.23, auf oder oberhalb des Basispreises, der nach dem ersten mit dem vorzeitigen Auszahlungslevel identisch sein wird, dann wird das Zertifikat mit 100 Prozent plus 7,20 Prozent zurückbezahlt. Wird der Aktienkurs an diesem Tag zwischen der Barriere und dem Ausübungspreis gebildet, dann wird nur der 7,20-prozentige Zinskupon ausbezahlt und die Laufzeit des Zertifikates verlängert sich zumindest um ein weiteres Laufzeitjahr, nach dem die vorzeitige Rückzahlung bereits dann erfolgen wird, wenn die Aktie dann oberhalb des auf 95 Prozent des Basispreises reduzierten Auszahlungslevels notiert. Nach dem dritten Laufzeitjahr wird sich das vorzeitige Auszahlungslevel bei 90 Prozent befinden.

Notiert die Vonovia-Aktie an einem der Bewertungstage unterhalb der Barriere, dann entfällt die Zinszahlung für das vorangegangene Laufzeitjahr. Diese wird allerdings nachgereicht, wenn der Aktienkurs an einem der nachfolgenden Bewertungstage wieder oberhalb der Barriere liegt. Läuft das Zertifikat bis zum letzten Bewertungstag (20.10.26), dann wird es mit dem Nennwert und den ausstehenden Zinszahlungen getilgt, wenn die Aktie oberhalb der Barriere notiert. Befindet sich die Vonovia-Aktie an diesem Tag mit mehr als 50 Prozent im Vergleich zum Ausübungspreis im Minus, dann wird das Zertifikat mittels der Lieferung einer am 20.10.22 errechneten Anzahl von Vonovia-Aktien getilgt.

Das BNP Paribas-Memory Express-Zertifikat auf die Vonovia-Aktie, maximale Laufzeit bis 27.10.26, ISIN: DE000PF99X92, kann noch bis zum 20.10.22 mit 1.000 Euro mit 101 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Memory Express-Zertifikat ermöglicht in maximal 4 Jahren bei einem bis zu 50-prozentigen Kursrückgang der Vonovia-Aktie eine Bruttojahresrendite in Höhe von 7,20 Prozent.

Walter Kozubek