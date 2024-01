Vonovia: Sensation!

Es ist und bleibt eine Sensation, was die Aktie von Vonovia in den vergangenen Monaten schaffte. Das Wohnungsbauunternehmen konnte am Freitag noch einmal um einen Betrag von 2,7 % nach oben rutschen. Immerhin. Die am stärksten beeindruckende Leistung gelang jedoch mit Blick auf die vergangenen Monate. Zur Erinnerung: Die Immobilienmärkte machten zeitweise den Eindruck, als könnte alles zusammenbrechen. Die Zinsen waren zu hoch, die Nachfrage nach Immobilien brach zusammen, der Bau insgesamt stockte u.a. auch wegen Handwerkermängeln, die Mietsteigerungschancen erodierten. All das hat auch Vonovia betroffen. Die Situation hat sich gewandelt!

Vonovia: Das sieht jetzt ganz anders aus!

Die Verluste des Unternehmens werden sich dabei nicht wegdiskutieren lassen. Noch im vergangenen Jahr taxieren die Märkte den Verlust des Unternehmens bei und auf -5,9 Mrd. Euro. Das Nettoergebnis soll im laufenden Jahr nach Meinung von Beobachtern und Experten bei einem Verlust von -1,1 Mrd. Euro enden. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf 22,6 Mrd. Euro. Damit sind die Vorzeichen gesetzt: Das Unternehmen wird demnach ein negatives KGV sowohl für 2023 wie auch für 2024 vorweisen. Gut ist das nicht. Dennoch bleibt die Stimmung jetzt messbar besser.

Es gibt neue Aussichten.

Das Unternehmen wird sicherlich davon profitieren, dass die Zinsen weitgehend stabil am Markt sind. Die EZB wird nicht so schnell wie einst befürchtet wieder mit steigenden Zinsen operieren wollen oder können.

Die Märkte insgesamt sind deutlich besser, die Immobilienpreise rauschen nicht mehr im gewohnten Tempo nach unten.

Das wiederum hilft auch bei der Bewertung durch Analysten. Die gehen noch immer davon aus, der Wert könnte klettern. Das aktuelle Kursziel liegt nun bei 30,90 Euro. Das wäre ein Kursziel von 11 %. Diese Entwicklung haben die meisten Beobachter dem Wert wohl in den vergangenen Jahren nicht zugetraut. Die Notierungen sind damit auf gutem Wege, so die Vorstellung!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Vonovia-Analyse von 14.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Vonovia jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher?

