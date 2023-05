Vonovia: Einstiegschance bei Zins-Peak?

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Wie kaum eine andere Aktie verlor Vonovia aufgrund der Zinsanhebungen an Wert. Am 28. März 2023 wurde sogar ein All Time Low am Level von 15,27 Euro markiert. Der Ausgabepreis am 11. Juni 2013 lag mit 16,50 Euro pro Aktie deutlich über diesem Tief.

Die schwierige Lage auf dem deutschen Immobilienmarkt hinterlässt deutliche Spuren beim Dax-Konzern Vonovia. Deutschlands größter Immobilienkonzern rutschte im ersten Quartal dieses Jahres unter dem Strich tief in die Verlustzone, verschaffte sich aber durch einen neuerlichen Verkauf von Immobilienbeständen neue finanzielle Mittel. Die Trendwende auf dem Immobilienmarkt lässt den Wert des Vonovia-Portfolios sinken. Zum Ende des ersten Quartals nahm der Konzern eine außerplanmäßige Neubewertung des Gesamtportfolios vor. Der Verkehrswert des Immobilienbestands gab danach auf 91,2 Milliarden Euro (Ende 2022: 94,7 Milliarden) nach. Unterm Strich erlitt der Konzern durch die Abwertung einen herben Verlust von knapp 2,1 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte Vonovia noch einen Gewinn von 58,3 Millionen Euro ausgewiesen.

Zum Chart

Im Oktober 2022 hatte es schon den Anschein, dass der starke Kursrückgang im Jahr 2022 in eine Bodenbildung übergeht. Vom 13. Oktober bis 17. Januar 2023 hievten die Marktteilnehmer den Kurs in der Spitze wieder um 53 Prozent nach oben. Dabei wurde am 17. Januar und 2. Februar ein Doppeltop markiert. Die darauffolgende Kurserosion hat das Niveau wieder um knapp 47 Prozent auf das All Time Low von 15,27 Euro gedrückt. Dabei spielte auch die Halbierung der Dividende eine Rolle, bei deren Veröffentlichung der Kurs zeitweise bis zu fünf Prozent ins Minus rutschte. Vom Tief bei 15,27 Euro konnte sich der Kurs aktuell wieder um gute 25 Prozent erholen. Im Moment wird der Kernwiderstand bei 19,07 Euro getestet. Bei dieser Marke hat der Kurs am 13. Oktober 2022 ein partielles Tief gebildet und zur Erholung angesetzt. Sollte sich die Zinserwartung der Marktteilnehmer die nächsten Wochen stabilisieren und der Kernwiderstand bei 19,07 Euro nachhaltig überwunden werden, sind Kurssteigerungen möglich. Verdunkeln sich die Zinserwartungen, könnte der Kurs weiter bis zum All Time Low bei 15,27 Euro nachgeben.

Vonovia SE (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

19,07 // 21,12 Euro

Unterstützungen:

15,27 // 13,75 Euro



Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN VU4Q4X) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von Vonovia in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 3,26 profitieren. Das Ziel sei bei 22,03 Euro angenommen (9,48 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 31 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 15,22 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 2,67 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VU4Q4X

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

5,57 – 5,59 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

12,63 Euro

Basiswert:

Vonovia SE

KO-Schwelle:

12,63 Euro

akt. Kurs Basiswert:

18,21 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

9,48 Euro

Hebel:

3,26

Kurschance:

+ 68 Prozent

Quelle: Vontobel



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.