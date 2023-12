Vonovia: Chance von 67,58 Prozent p.a.!

Der Aktienkurs von Vonovia hat sich seit dem partiellen Tief am 28. März 2023 bei 15,27 Euro in Form eines Aufwärtstrends um rund 74 Prozent emporgearbeitet. Dafür ist hauptsächlich die erwartete Bildung eines Leitzinsplateaus sowohl in den USA als auch in Europa verantwortlich.

Trotz rasant steigender Zinsen, höherer Baukosten und sinkender Immobilienpreise werden die Investoren von Vonovia zunehmend zuversichtlicher. Positiv aufgenommen wurden die Zahlen für das dritte Quartal 2023, die am 3. November veröffentlicht wurden. Die Aktien stiegen an diesem Tag um rund fünf Prozent. Was sind die Gründe dafür, dass immer mehr Investoren bei Vonovia einsteigen? Ein Grund ist die Fähigkeit des Immobilienkonzerns, durch den Verkauf von Teilen des Wohnungsbestandes Liquidität zu generieren. Darüber hinaus löste die Zinspause der US-Notenbank eine drastische Erholung aus. Die Anleger hoffen nun auf sinkende Zinsen im nächsten Jahr, was für Vonovia mit Schulden von über 40 Milliarden Euro eine deutliche Entlastung bedeuten würde.

Zum Chart

Heute, Dienstag 14:30 MEZ wird in den USA der Verbraucherpreisindex veröffentlicht. Diese Rate wirkt sich außerdem auf den Zinsentscheid der US-Notenbank am morgigen Mittwoch aus. Eine Enttäuschung der Marktteilnehmer würde sich unmittelbar auf den Kursverlauf der zinssensitiven Vonovia-Aktie auswirken. Die gesunkene Zinserwartung hat auch bisher zu einem Kursanstieg des größten deutschen Immobilienunternehmens geführt. Am 28. März 2023 stoppte der freie Fall des Aktienkurses von Vonovia bei 15,27 Euro. Dies war der vorläufige Tiefpunkt einer 19-monatigen Abwärtssequenz. Die folgende Kurssteigerung setzte sich bis zum Widerstand bei 24,07 Euro fort. Für eine weitere Erleichterung sorgte die jüngste Zinspolitik der EZB und die Entwicklung der Inflation in Deutschland. Die EZB beließ den Leitzins stabil auf 4,5 Prozent. Die deutsche Inflationsrate ging im Oktober 2023 im Vergleich zum Vorjahr auf 3,8 Prozent zurück. Für ein so zinssensitives Geschäftsmodell wie jenes von Vonovia sind dies gute Nachrichten. Der Kurs legte seit 23. Oktober 2023 wieder um rund 35 Prozent zu. Die nächste Hürde wartet für den Kursverlauf in Form des gewichtigen Widerstandes bei 28,25 Euro. Die beiden Knock-out Schwellen des weiter unten im Text vorgestellten Inline-Optionsscheines könnten aber aufgrund der zu überwindenden Widerstände bis zum Ausübungszeitpunkt unangetastet bleiben.

Vonovia SE (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

28,25 // 32,55 Euro

Unterstützungen:

24,07 // 20,99 Euro



Fazit

Mit einem Inline-Optionsschein bezogen auf die Aktie von Vonovia (WKN SU21H1) können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 19.04.2024 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 20,00 Euro auf der Unterseite und 38,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 11. Dezember 2023 um 20.15 Uhr (Briefkurs 8,06 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 67,58 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knock-out-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 20,99 Euro fällt oder über den Widerstand bei 36,09 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knock-outs der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Möglichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf Vonovia (Stand: 11.12.2023, 20:20 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse



WKN:

SU21H1

Typ:

Inline-Optionsschein

akt. Kurs:

7,66 / 8,06 Euro

Emittent:

Société Générale

untere KO-Schwelle:

20,00 Euro

Basiswert:

Vonovia SE

obere KO-Schwelle:

38,00 Euro

akt. Kurs Basiswert:

26,55 Euro

Laufzeit:

19.04.2024

Kursziel:

10,00 Euro

Kurschance:

+ 67,58 % p.a.

Quelle: Société Générale



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.