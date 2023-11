Vonovia: Breakout nach Q3-Zahlen und Zinsgipfelhoffnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Rückblick

Der Immobilienkonzern ist auf die Vermietung von privaten Wohnungen spezialisiert. Die Vonovia-Aktie hat wegen Zinsängsten kräftig Federn gelassen. Diese sorgten lange Zeit für eine Zurückhaltung der Investoren am Wohnungsmarkt. Nachdem sich der Aktien-Kurs von Februar bis Ende März halbierte, sehen wir nun positive Signale. Die jüngste bullische Bewegung könnte für neuen Schwung sorgen.

Vonovia-Aktie: Chart vom 03.11.2023, Kürzel: VNA, Kurs: 24.30 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Verkäufe und Mieterhöhungen haben die Bilanz des deutschen Immobilienkonzerns in Q3 verbessert und die Kurse explodieren lassen. Auch Hoffnungen bezüglich eines Zinsgipfels in den USA ließen die Anleger bei den Vonovia-Papieren zugreifen. Mit dem Breakout über die Abwärtstrendlinie erfolgte am Freitag der Befreiungsschlag. Nach einem Pullback könnte die Aktie des Immobilienkonzerns endlich die nachhaltige Erholung starten.

Bei Kursen im Bereich von 23.75 Euro ließe sich einen Long-Position eröffnen. Die Absicherung des Trades könnte man nach dem Einstieg unterhalb der Abwärtstrendlinie vornehmen.

Meine Meinung zu Vonovia ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in VNA

SETUP

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2023

