Vonovia: Aktienkurs etabliert sich auf höherem Niveau!

Gemessen an den Kursniveaus aus dem Jahr 2021 summieren sich die Verluste in der Spitze auf rund 73 Prozent. Dies und die steigenden Einnahmen aus der Vermietung mögen auch die Ursachen dafür sein, dass der Aktienkurs von Vonovia in der aktuellen Marktphase trotz schlechter Nachrichten nicht maßgeblich nach unten ausbricht.

Wohnungskonzerne stehen aktuell von mehreren Seiten unter Druck. Einerseits erhöhen die stark gestiegenen Zinsen die Finanzierungskosten, andererseits müssen die Konzerne wegen der sinkenden Immobilienpreise ihre Immobilienbestände abwerten. Vonovia muss den eigenen Immobilienbestand im zweiten Quartal um weitere 2,7 Milliarden Euro auf 88,2 Milliarden Euro abwerten. Unter dem Strich schrieb Vonovia von April bis Juni einen Verlust von rund zwei Milliarden Euro nach einem Gewinn von 1,8 Milliarden Euro vor Jahresfrist. Stabilisierend wirkt laut Vonovia CEO Buch vor allem das Kerngeschäft aus der Vermietung von Wohnungen, das rund 90 Prozent des operativen Gewinns ausmacht. Im Vergleich zum Vorjahresquartal steigt der operative Gewinn aus der Vermietung um 10,3 Prozent. Bei einem Leerstand von unverändert 2,2 Prozent herrsche faktisch Vollvermietung.

Zum Chart

Am 28. März 2023 stoppte der freie Fall des Aktienkurses von Vonovia bei 15,27 Euro, was grob gemessen dem Kursniveau des Börsenganges vom 11. Juli 2013 entspricht. Dies war der vorläufige Tiefpunkt einer 19-monatigen Abwärtssequenz. Es folgte eine „V“-förmige Erholung bis zum Kernwiderstand bei 19,07 Euro. Am 18. Juli 2023 konnte dieser Kernwiderstand nachhaltig überwunden werden. Im Oktober 2022 hatte es schon den Anschein, dass der starke Kursrückgang des Jahres 2022 in eine Bodenbildung übergeht. Vom 13. Oktober bis 17. Januar 2023 hievten die Marktteilnehmer den Kurs wieder um 53 Prozent nach oben. Dabei wurde am 17. Januar und 2. Februar ein Doppeltop rund um den Wert 28,00 Euro markiert. Die darauffolgende Kurserosion hat das Niveau wieder um knapp 47 Prozent auf das All Time Low von 15,27 Euro gedrückt. Es hat den Anschein, dass sich die Zinserwartung der Marktteilnehmer stabilisieren könnte. Wird der Kernwiderstand bei 21,12 Euro nachhaltig überwunden, ist eine weitere Kurssteigerung möglich. Aktuell sieht es danach aus, dass der Aktienkurs trotz schlechter Nachrichten von der Zinsseite die Tiefs bereits markiert hat.

Vonovia SE (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

21,12 // 24,07 Euro

Unterstützungen:

19,07 // 15,27 Euro



Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN VU4PWE) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Vonovia-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 3,49 profitieren. Das Ziel sei bei 24,07 Euro angenommen (9,54 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 28 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 17,76 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 3,23 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VU4PWE

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

5,79 – 5,89 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

14,60 Euro

Basiswert:

Vonovia SE

KO-Schwelle:

14,60 Euro

akt. Kurs Basiswert:

20,32 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

9,54 Euro

Hebel:

3,49

Kurschance:

+ 62 Prozent

Quelle: Vontobel



