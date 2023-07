Vonovia: Aktie will nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Gemessen an den Kursniveaus aus dem Jahr 2021 summieren sich die Verluste in der Spitze auf rund 73 Prozent. Dies mag auch der Grund dafür sein, dass der Aktienkurs von Vonovia in der aktuellen Marktphase trotz schlechter Nachrichten nicht maßgeblich nach unten ausbricht.

Den Stifel-Analysten zufolge droht dem deutschen Immobiliensektor "ein langer Hangover statt einer zivilisierten After-Show-Party", nachdem die durch immer günstigere Finanzierungskonditionen befeuerte Hausse zu einem abrupten Ende gekommen ist. Den Anlegern dämmere zunehmend, dass die Zinsen nicht nur vorübergehend hoch bleiben sollten. Der Verschuldungsgrad (Loan to Value) könnte Dimensionen erreichen, die eine Refinanzierung noch schwieriger machen würden. Es bestehe dann die Gefahr, dass größere Kapitalerhöhungen notwendig sein würden. Dennoch reagiert die Vonovia-Aktie recht agil auf die geringste Hoffnung im Markt, dass sich die Leitzinsen stabilisieren. Der Consumer Price Index war mit einem Anstieg von 3,0 Prozent besser als die erwarteten 3,1, was den Aktienkurs von Vonovia am gestrigen Handelstag um rund 5 Prozent nach oben beförderte.

Zum Chart

Am 28. März 2023 stoppte der freie Fall des Aktienkurses von Vonovia bei 15,27 Euro, was grob gemessen dem Kursniveau des Börsenganges vom 11. Juli 2013 entspricht. Dies war der vorläufige Tiefpunkt einer 19-monatigen Abwärtssequenz. Es folgte eine „V“-förmige Erholung bis zum Kernwiderstand bei 19,07 Euro. Bis dato konnte dieser Kernwiderstand nicht nachhaltig überwunden werden. Im Oktober 2022 hatte es schon den Anschein, dass der starke Kursrückgang des Jahres 2022 in eine Bodenbildung übergeht. Vom 13. Oktober bis 17. Januar 2023 hievten die Marktteilnehmer den Kurs wieder um 53 Prozent nach oben. Dabei wurde am 17. Januar und 2. Februar ein Doppeltop rund um den Wert 28,00 Euro markiert. Die darauffolgende Kurserosion hat das Niveau wieder um knapp 47 Prozent auf das All Time Low von 15,27 Euro gedrückt. Sollte sich die Zinserwartung der Marktteilnehmer die nächsten Wochen stabilisieren und der Kernwiderstand bei 19,07 Euro nachhaltig überwunden werden, ist eine weitere Kurssteigerung möglich. Aktuell hat es den Anschein, dass der Aktienkurs trotz schlechter Nachrichten die Tiefs bereits markiert hat.

Vonovia SE (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

21,12 // 24,07 Euro

Unterstützungen:

19,07 // 15,27 Euro



Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN JQ6UYV) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Vonovia-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 3,40 profitieren. Das Ziel sei bei 22,81 Euro angenommen (0,89 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 28 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 16,76 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,28 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

JQ6UYV

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

0,54 – 0,55 Euro

Emittent:

JP Morgan

Basispreis:

13,83 Euro

Basiswert:

Vonovia SE

KO-Schwelle:

13,83 Euro

akt. Kurs Basiswert:

19,33 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

0,89 Euro

Hebel:

3,40

Kurschance:

+ 61 Prozent

Quelle J.P. Morgan



