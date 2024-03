Vonovia-Aktie: Die Immobilien-Krise!

Vonovia ist ein Unternehmen, das in der Wohnungs- und Immobilienbranche unter dem relativen Crash der Preise leiden könnte. Tatsächlich hat die Aktie aber zum Beispiel am Freitag der alten Woche mit dem Plus von gut 3,6 % weiter zugelegt – und profitiert auch von “guten” oder zumindest erholsamen Immobiliendaten, die diese Branche nun beruhigen. Das Chartbild des Titels ist und bleibt recht positiv. Wer sich den Verlauf der Kurse betrachtet, wird Vonovia bestätigen, seit zumindest 10 Monaten tendenziell zu klettern. Der Titel bleibt auf dem Weg, die nächste wichtige Marke von 30 Euro erneut anzugreifen.

Vonovia: Gelingt der Durchbruch?

Wirtschaftlich ist noch nicht alles im Lot, aber die Ergebnisse werden bei vermuteten Umsätzen von gut 3 Milliarden Euro im vergangenen und im laufenden Jahr zumindest besser kalkulierbar. Zudem kommt dazu, dass die Zinsen zumindest nicht mehr tendenziell steigen. Das hat die Krise am Immobilienmarkt etwas gelindert, womit zumindest der Druck auf die Bewertung in solchen großen Immobilienkonzernen wie Vonovia nachlässt.

Zudem sind stabile oder gar sinkende Zinsen damit verbunden, dass der Titel seine Projekte einfacher wird finanzieren können – dazu zählt u.a. sicher eine Modernisierung im Bestand. Auch Analysten sind positiv gestimmt: Die Aktie soll nach den Daten von Marketscreener um gut 26 % steigen, so das Mittel der Ziele!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Vonovia-Analyse von 02.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Vonovia jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Vonovia Aktie

Vonovia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...