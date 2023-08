Vom Boom zum Doom zum Boom

Im Zuge des KI-Hypes boomten Big Tech-Werte. In den letzten Tagen dann doomten sie, verloren also massiv an Wert, da die präsentierten Geschäftsausblicke zwar gut waren, aber nicht so gut, dass sie die vorausgelaufenen Kurse gerechtfertigt hätten. Ein Schwergewicht, dessen Daten mit Spannung erwartet werden, ist Nvidia (WKN: 918422), die am 23.8.2023 berichten werden. Die Kurse gaben auch deshalb zuletzt häufig nach, weil die hastig verkaufenden Anleger in luftigen Höhen kaum Käufer fanden, was ordentlich auf die Preise drückte. Das verwundert kaum. Denn während sonst an der Wallstreet nach Chancen gejagt wird, planschen die Erfolgreichen derzeit lieber in den Pools, pflegen ihre Sonnenbrände oder schlürfen Cocktails an der Hotelbar. Die Hundstage dürften erst nächste Woche zu Ende gehen, wenn die Millionen- und Milliardenbeweger in die Handelssäle zurückkehren.



Dann wird auch reichlich für neuen Input gesorgt sein. Zum einen ist da die Notenbankerkonferenz in Jackson Hole (24.-26.8.2023), von der schon oft Impulse für das Währungs- und Börsengeschehen ausgegangen sind. Zum anderen findet bereits am 22.8.2023 das mit Spannung erwartete BRICS-Treffen in Durban statt. Überlegungen zu den möglichen Auswirkungen dieses Treffens auf die Weltleitwährung US-Dollar und den Goldpreis werden im aktuellen Smart Investor Magazin 8/2023 angestellt. Die Lektüre sei Investoren empfohlen, die auf solche Eventualitäten vorbereitet sein wollen.



Aber wir schweifen ab. Noch letzte Woche fehlten die Käufer für die gehypten KI-Werte und die Kurse schmierten ab. Doch seit Wochenanfang: Wiederauferstehung! Vom Boom zum Doom und wieder zurück zum Boom. Lässt sich das erklären? Im Nachhinein auf jeden Fall: Dahinter steckt Psychologie. Es ist der ewige Kampf zwischen Angst und Gier, und wir wagen die Voraussage, dass das Geschaukel über den (Rest-)Sommer weitergehen wird. Letztlich und auf lange Sicht aber dürfte KI mehr als ein Hype sein. Verbesserungen und Fortschritte finden immer ihren Weg in die Wirtschaft, weil dadurch die Produktivität steigen wird, zumindest dann, wenn eine neue Technik auch produktiv eingesetzt wird und auf dem neuesten Flaggschiff-Handy nicht nur alberne Tiktok-Videos konsumiert werden. Bringt die Technologie echten Fortschritt, dann steigen die Kurse fast zwangsläufig. Die Kunst des Anlegers besteht dann „nur“ noch darin herauszufinden, welche Kurse es sein werden …