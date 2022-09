Volkswagen spekuliert über Porsche IPO, Adidas, Vonovia, Starbucks im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Der Handelsstart im DAX ist kraftvoll und zeigt erst einmal einen “Turn Around Tuesday” an, ganz nach dem Geschmack unseres Interviewpartners Daniel Saurenz heute. Er kommentiert den Verlauf mit einer Art Erleichterungs-Rallye, nachdem die Themen Nord Stream 1 und auch die US-Arbeitsmarktdaten genug diskutiert wurden.



Vielleicht spielt auch die Vorfreude auf den Handelsstart an der Wall Street eine Rolle, denn gestern war in den USA ein Feiertag. Mit Blick auf die Volatilität ist auch dort eine Gegenreaktion abzulesen, die wir historisch mehrfach im 30er-Niveau gesehen hatten. Aus dem Aktienbereich beginnen wir mit der Adidas. In diversen Medien ist der US-Rapper Kanye West zu sehen, der sehr fragwürdige Beiträge teilt. Sein Ärger basiert auf einer vermeintlichen Produktkopie seiner Modelle – die ganze Story und das Chartbild sehen wir im Interview.

Hier geht’s zum Video…