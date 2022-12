Volkswagen Short: 46 Prozent-Chance!

Die Zeitenwende am Automobilmarkt trifft Volkswagen außergewöhnlich hart. Der Einstieg in den Markt für Elektroautos in Form der ID-Modelle war nicht besonders erfolgreich. Auch im größten Automarkt China werden kaum Elektroautos der Marke VW an den Mann gebracht.

Ein Blick in die Bilanzen der deutschen Autoindustrie zeigt, dass die Risiken nach wie vor groß sind. Zum einen, weil der Gewinn fast ausschließlich in China generiert wird. Zwischen 30 und 40 Prozent des Absatzes erzielen die Konzerne in Fernost, der daraus erwirtschaftete Gewinn ist noch höher. Bei den Antrieben ist die Abhängigkeit vom Verbrennungsmotor eklatant. Zwischen 80 und 90 Prozent der von den deutschen Autokonzernen verkauften Neuwagen fahren immer noch mit Benzin und Diesel. Ab 2035 gilt in der EU ein Verkaufsverbot für Benzin und Diesel. Der holprige Start der ID-Modelle von Volkswagen ist exemplarisch für die gesamte Branche. Ablesen lässt sich das am chinesischen Markt, wo die Deutschen mit ihren Elektroautos bislang kaum ein Bein auf den Boden bekommen.

Zum Chart

Der seit Mitte April 2021 eingeschlagene Abwärtstrend der Aktie von Volkswagen ist immer noch intakt. Wobei der Overnight-Gap vom 19. Dezember 2022 auf die ausgezahlte Sonderdividende aufgrund des Börsenganges der Porsche AG zurückzuführen ist. In den Tagen nach dem Gap durchbrach die Aktie aber die wichtige Unterstützung bei 120,56 Euro und testete die Unterstützung bei 111,00 Euro. Die Marktteilnehmer zweifeln immer noch an einer friktionsfreien Metamorphose hin zu einem Autokonzern, der seinen Marktanteil auch im Elektrozeitalter halten wird können. Im wichtigen Zukunftsmarkt China erwarten die Konsumenten zudem ein Auto, welches ein Teil eines digitalen Ökosystems ist. Hier ist Volkswagen noch abgeschlagen. Ab 24. Februar 2022 ist im Chart auch die Belastung durch den Krieg in der Ukraine zu erkennen. Der Kurs könnte weiter nach unten diffundieren, nachdem die niedrigen KGVs Einbrüche wie jene von Tesla, eher als unwahrscheinlich erscheinen lassen.

Volkswagen AG (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

120,56 // 139,50 Euro

Unterstützungen:

111,00 // 98,01 Euro



Fazit

Mit einem Open End Turbo Short (WKN VX7RAA) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Aktie von Volkswagen in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 3,06 profitieren. Das Ziel sei bei 98,01 Euro angenommen (5,56 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 32 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 130,12 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 2,34 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

VX7RAA

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

3,77 – 3,80 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

153,31 Euro

Basiswert:

Volkswagen AG

KO-Schwelle:

153,31 Euro

akt. Kurs Basiswert:

115,86 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

5,56 Euro

Hebel:

3,06

Kurschance:

+ 46 Prozent

Quelle: Vontobel



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.