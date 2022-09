Volkswagen: Porsche-IPO im Fokus

Der Gegenwind für Automobilbauer aufgrund bestehender Lieferkettenprobleme und der anhaltenden Chipkrise ist weiterhin hoch, die geringeren Verkaufszahlen können die Hersteller jedoch durch höhere Preise kompensieren. Im Hauptfokus der Anleger liegt jedoch der Börsengang der Tochter Porsche.

Porsche-IPO in Zahlen:

Das Kapital der Porsche AG soll in 50 % Stamm- und 50 % Vorzugsaktien aufgeteilt werden. Etwa 25 % der Vorzugsaktien sollen am Markt platziert werden. Nach dem IPO wird Volkswagen dann etwa. 75 % an Porsche halten. 49 % der Erlöse aus der Platzierung der Vorzugsaktien und dem Verkauf der Stammaktien (an die Porsche Automobilholding) will VW an die Aktionäre als Sonderausschüttung auszahlen.

Daher könnte es sich durchaus lohnen, Volkswagenaktien ins Depot zu legen und von dem geplanten Börsengang einmalig und überdurchschnittlich zu profitieren. Aber auch eine Alternativlösung durch ein Investment bei Volkswagen über Derivatprodukte mit einem fest eingebauten Hebel sollte nicht in den Hintergrund geraten, sobald die Volkswagen-Aktie ihre seit Jahresanfang bestehende Seitwärtsphase verlässt. Technisch allerdings bleiben noch einige Hürden zu meistern, wie der mittelfristige Kursverlauf der Aktie derzeit noch aufzeigt.

Es weht ein Raucher Wind

Unter technischen Gesichtspunkten ergibt sich für die Volkswagen-Vorzugsaktien erst bei einem nachhaltigen Kurssprung mindestens über 158,35 Euro ein bullisches Bild mit vorläufigen Zielen um 175,00 und darüber glatt 200,00 Euro. Wer sich nach Aktivierung des potenziellen Kaufsignals mit einem Investment engagieren möchte, könnte zum Beispiel auf das mit einem Hebel von 4,0 ausgestattete Faktor Zertifikat Long auf VW WKN MA4Y6Z zurückgreifen. Ein Verbleib in der aktuellen Handelsspanne zwischen 131,30 und 155,50 Euro ist dagegen als neutral zu bewerten. Erst ein Kursrutsch unter die aktuellen Jahrestiefs dürfte Begehrlichkeiten von Verkäufern aufdecken und könnte anschließend zu einem Rücksetzer auf 116,15 Euro führen.

Volkswagen Vz. (Tageschart in Euro) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf Volkswagen Vz. Strategie für steigende Kurse WKN: MA4Y6Z

Typ: Faktor akt. Kurs: 2,11 - 2,12 Euro

Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 9,690 Euro

Basiswert: Volkswagen Vz. Richtung: Short

akt. Kurs Basiswert: 148,26 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 4,24 Euro Faktor: 4,0

Kurschance: + 100 Prozent Morgan Stanley Zertifikate

Update: Allianz SE

Boden, Fehlanzeige

In der abgelaufenen Handelswoche wurde auf ein mögliches Short-Szenario über das Faktor Zertifikat Short auf Allianz SE WKN MA7L1Y hingewiesen, derzeit bewegt sich der Basiswert auf dem damals angesetzten Aktivierungsniveau. Trotzdem sollte man nicht gleich das Handtuch schmeißen, die Allianz-Aktie ist nach charttechnischen Aspekten noch weit von einem tragfähigen Boden entfernt, wodurch die Abwärtsrisiken weiter als hoch zu bewerten sind. Auf jeden Fall sollte der Wert weiter engmaschig beobachtet werden, sofern ein Einstieg bereits erfolgt ist. Demnach ist an dieser Stelle noch etwas mehr Geduld gefragt, ehe sich wieder neuerliche Signale ergeben.

Allianz SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

