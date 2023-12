Volkswagen: Kurssteigerung durch mögliche Wiedererlangung des Nachhaltigkeitsstatus?

Der Kurs der Volkswagen AG hat seit Ende März 2021 einen Abwärtstrend ausgebildet, der aktuell in eine Bodenbildungsphase überzugehen scheint. Aus dem Sammelsurium aus negativen Faktoren stellten sich zwei als erledigt heraus, was am gestrigen Handelstag zu einem Kursfeuerwerk führte.

Das Volkswagen-Management stemmt sich gegen die Abwärtsentwicklung beim zweitgrößten Autobauer nach Toyota. So haben die von den Wolfsburgern beauftragten Prüfer nach eigenen Angaben keine Hinweise auf Zwangsarbeit in dem umstrittenen Werk in der chinesischen Provinz gefunden. Citigroup-Analyst Harald Hendrikse ist optimistisch für eine Trendwende. Seitdem der Indexanbieter MSCI im Sommer 2022 eine "rote Flagge" für das Nachhaltigkeitsrating wegen der Xinjiang-Problematik gezeigt habe, seien die Papiere sowohl der Autobranche als auch dem Dax deutlich hinterhergehinkt. Wenn die Ergebnisse des Audits MSCI nun zufriedenstellen und sie die rote Flagge fallen lassen, dürfte viele europäische Anleger zurückkommen. Darüber hinaus befindet sich Volkswagen laut Betriebsratschefin Daniela Cavallo bei den Verhandlungen über ein Sparprogramm auf der Zielgeraden.

Zum Chart

Die Aktien von VW haben es am gestrigen Handelstag mit bis zu 5,36 Prozent Kursplus über ihre 100-Tage-Linie geschafft. Damit manifestiert sich der Bodenbildungsversuch. Für diesen Anstieg genügten nur wenige positive Nachrichten, nachdem die Probleme zum größten Teil schon eingepreist waren. Beispielsweise eine Erhöhung der Profitabilität auch auf Kosten des abgesetzten Volumens. Bei einer Konsolidierung und somit einer Verringerung des Gewinns um 50 Prozent würde Volkswagen dann immer noch ein rekordverdächtig niedriges KGV von rund 6 aufweisen. Das Supportlevel bei 104,48 Euro wurde deutlich überschritten und der Widerstand bei 112,84 Euro knapp überwunden. Irgendwann ist der Drops gelutscht und der seit April 2021 andauernde Abwärtstrend könnte seinem Ende entgegengehen. Mittlerweile notiert die Volkswagenaktie noch auf den tiefen Niveaus des Corona-Sell-Off aus dem Jahre 2020. Dennoch ist nicht alles eitel Wonne, nachdem das Nachrichtenspektrum von der abflauenden Konjunktur bis zu dem ruinösen Konkurrenzkampf im Markt für Elektroautos reicht.

Volkswagen AG VZ (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

120,56 // 139,50 Euro

Unterstützungen:

112,84 // 104,48 Euro



Fazit

Der Kurs der Volkswagen AG hat seit Ende März 2021 einen Abwärtstrend ausgebildet, der aktuell in eine Bodenbildungsphase übergeht.

Mit einem Open End Turbo Long (WKN JB326K) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Volkswagen-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 4,04 profitieren. Das Ziel sei bei 125,56 Euro angenommen (3,99 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 104,48 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,89 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

JB326K

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

2,82 – 2,83 Euro

Emittent:

JP Morgan

Basispreis:

85,76 Euro

Basiswert:

Volkswagen AG VZ

KO-Schwelle:

85,76 Euro

akt. Kurs Basiswert:

114,38 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

3,99 Euro

Hebel:

4,04

Kurschance:

+ 41 Prozent

Quelle J.P. Morgan



