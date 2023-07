Volkswagen: Kurs trotz Problemen stabil!

Trotz der Probleme, mit denen Volkswagen zu kämpfen hat, kann der Aktienkurs die Marke von 112,84 Euro seit Jahresbeginn verteidigen. Es scheint auch ein Ausbruch aus dem seit April 2021 gebildeten Abwärtstrend gelungen zu sein. Aktuell will die Aktie scheinbar nicht weiter fallen.

Nach Schwächen im Chinageschäft hat Volkswagen auch auf dem Heimatmarkt mit Nachfrageproblemen bei seinen Elektromodellen zu kämpfen. Im Privatkundensegment liegen die Auftragseingänge in Deutschland deutlich unter dem geplanten Jahresziel. Volkswagen spürt wie so manch anderer Konkurrent die allgemeine Kaufzurückhaltung bei Elektroautos. Die Ursache liegt wahrscheinlich in der gesunkenen Elektroförderung. Diese Probleme gelten nicht für den Marktführer Tesla, der zwischen Januar und Mai dieses Jahres mehr als 100.000 Model Y in Europa verkauft hat. Noch kann Volkswagen diese Schwäche mit seinem breiten Produktportfolio wegdiversifizieren. Die Wolfsburger könnten durch die Implementierung der geplanten SSP-Plattform (Scalable Systems Platform) im Jahre 2026 technisch zu Tesla aufschließen.

Zum Chart

Eventuell lassen sich die geplanten Gewinne bis in das Jahr 2025 nicht aufrechterhalten. So wird für das Jahr 2025 aktuell ein Überschuss je Aktie von 33,63 Euro erwartet. Vor 5 Wochen wurde noch mit einem Gewinn von 35,54 geplant. Das erwartete KGV für dieses Jahr ergibt aktuell nur noch 3,68. Müssen die Gewinne weiter nach unten revidiert werden, ist das jeweilige KGV immer noch konkurrenzlos günstig. Möglicherweise hat der Aktienkurs von Volkswagen trotz so mancher Hiobsbotschaft den Abwärtstrend verlassen und ist im Begriff, einen Boden im Bereich 112,84 Euro zu bilden. Die oben beschriebenen Probleme und noch viel mehr sind bei einem Konzern dieser medialen Reichweite im Kurs bereits berücksichtigt. Im großen Bild tritt Volkswagen seit mehr als 10 Jahren mehr oder weniger auf der Stelle. Die Auswirkung der Dieselaffäre war ein schwerer Schlag. Die zarten Erholungsversuche danach wurden von den Anti-Coronamaßnahmen zunichtegemacht. Der darauffolgende Kursanstieg auf 252,20 Euro Ende März 2021 wurde aufgrund der Einsicht, dass im ehemals lukrativen Chinageschäft ein starker Preiskampf tobt, gestoppt. Mittlerweile hat der Trend zu einer Halbierung auf aktuell 123,16 Euro geführt.

Volkswagen AG VZ (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

139,50 // 159,94 Euro

Unterstützungen:

120,56 // 112,84 Euro



Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN JC1JKG) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Volkswagen-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,35 profitieren. Das Ziel sei bei 139,50 Euro angenommen (6,02 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 36 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 112,08 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 3,28 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

JC1JKG

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

4,39 – 4,41 Euro

Emittent:

JP Morgan

Basispreis:

79,09 Euro

Basiswert:

Volkswagen AG VZ

KO-Schwelle:

79,09 Euro

akt. Kurs Basiswert:

123,16 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

6,02 Euro

Hebel:

3,35

Kurschance:

+ 37 Prozent

Quelle J.P. Morgan



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.