Volkswagen: Konsolidierung der Produktion wie auch beim Aktienkurs!

Der Kurs der Volkswagen AG hat seit Ende März 2021 einen noch immer intakten Abwärtstrend ausgebildet. Mittlerweile ist das erwartete KGV 2025 auf 3,19 zurückgegangen. Dies sollte genügend Puffer bilden, um den Autokonzern - auch auf Kosten des Volumens - rentabler zu gestalten.

Die Sparbemühungen bei der Kernmarke des Wolfsburger Autokonzerns Volkswagen nehmen demnach Fahrt auf. Markenchef Thomas Schäfer will bis 2026 zehn Milliarden Euro einsparen, um Renditevorgaben des Konzernvorstands zu schaffen. Kernelement der Bemühungen ist eine niedrigere Kapazitätsplanung, die der Investitionsausschuss der Marke Ende September beschlossen haben soll. So seien für alle Produktinvestitionen bei Verbrennern und Elektroautos nur noch 80 Prozent der langfristigen Absatzplanung anzusetzen. Damit ist konkret gemeint, nur noch vier Fünftel des Spitzenbedarfs an Anlagen etwa für den Bau eines Modells einzuplanen und damit Geld zu sparen. Hintergrund ist, dass VW-Konzernchef Oliver Blume wie vielfach angekündigt nicht mehr auf Halde produzieren, sondern sich an der tatsächlichen Nachfrage orientieren will. Und die schwächelt absehbar in der Konjunkturflaute, auch wegen hoher Inflation und hoher Zinsen.

Der Aktienkurs von Volkswagen spiegelt diesen potenziellen Rückgang bei Produktion und Absatz wider und hat die Bodenbildungsphase innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends auf niedrigerem Niveau wieder aufgenommen. Eine Erhöhung der Profitabilität auch auf Kosten des abgesetzten Volumens ist per se nichts Schlechtes. Die Probleme sind zum größten Teil schon eingepreist, nachdem Volkswagen ein erwartetes KGV 2025 von rekordverdächtigen 3,19 aufweist. Bei einer Konsolidierung und somit einer Verringerung des Gewinns um 50 Prozent würde Volkswagen dann immer noch ein rekordverdächtig niedriges KGV von rund 6 aufweisen. Auch wenn der Chart technisch angeschlagen erscheint, sollte sich der Kurs allmählich stabilisieren. Aktuell wird das Supportlevel bei 104,48 Euro getestet. Irgendwann ist der Drops gelutscht und der seit April 2021 andauernde Abwärtstrend könnte seinem Ende entgegen gehen. Mittlerweile notiert die Volkswagenaktie auf den tiefen Niveaus des Corona-Sell-Off aus dem Jahre 2020. Von vielen Seiten prasseln im Moment negative Nachrichten auf den Autobauer nieder. Das Spektrum reicht von der abflauenden Konjunktur bis zu dem ruinösen Konkurrenzkampf im Markt für Elektroautos.

112,84// 120,56 Euro

104,48 // 100,00 Euro



Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Volkswagen-Aktie bis auf 115,56 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN ME1AXC) überproportional von einem Omega von 3,76 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 40 % und dem Ziel bei 115,56 Euro (0,24 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 07.11.2023 eine Rendite von rund 33 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 98,01 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 28 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,20 zu 1, wenn bei 98,01 Euro (0,13 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

WKN:

ME1AXC

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

0,193 – 0,195 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

100,00 Euro

Basiswert:

Volkswagen AG Vz.

akt. Kurs Basiswert:

107,08 Euro

Laufzeit:

20.12.2024

Kursziel:

0,24 Euro

Omega:

3,76

Kurschance:

+ 33 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.