Volkswagen: KGV trotz Kurssteigerung günstig!

Der Aktienkurs der Volkswagen AG hat den seit Anfang April 2021 ausgebildeten Abwärtstrend gebrochen und peilt das Level bei 132,30 Euro an. Auch bei Erreichen dieses Widerstandes ist das erwartete KGV aus heutiger Sicht immer noch sehr konkurrenzfähig.

Angesichts der schwachen Nachfrage nach Elektroautos bereitet Volkswagen den Abschied vom profitablen Verbrennungsmotor zu einem späteren Zeitpunkt vor, ohne einen Termin festzulegen. Auch andere Hersteller dürften sich stärker an den Kundenwünschen orientieren. Auf dem wichtigen US-Markt ist die Nachfrage nach Elektroautos eingebrochen, weil Verbraucher weiterhin auf konventionelle Modelle setzen. Die beiden DAX-Unternehmen BMW und Volkswagen werden im März ihre Geschäftsberichte vorlegen. Analysten erwarten einen Nettogewinn von 11,7 Milliarden Euro für BMW und 15,6 Milliarden Euro für Volkswagen. Wie in den vergangenen drei Jahren erwirtschaften die beiden Automobilhersteller und Mercedes-Benz gut ein Drittel des Gewinns aller 40 DAX-Unternehmen. Volkswagen hat im vergangenen Jahr gut neun Millionen Autos verkauft, zwölf Prozent mehr als 2022.

Zum Chart

Die Aktie von Volkswagen (VW) hat die Bodenbildung abgeschlossen und den seit April 2021 andauernden Abwärtstrend durchbrochen. Setzt sich die Nachfrageschwäche bei Elektroautos fort, kann VW länger die Verbrennerwelle reiten und bestehende Marktanteile ausnutzen. Auch im größten Automarkt China werden wieder mehr Einheiten abgesetzt. Als Folge plant das Management bis in das Jahr 2026 leicht steigende Gewinne ein. Dabei senkt sich das entsprechende erwartete KGV 2026 auf 3,57. Aus dieser Sicht könnte der Aktienkurs noch weiter steigen, ohne das erwartete KGV zu überteuern. Dafür spricht auch die Überwindung des gewichtigen Widerstands bei 120,56 Euro nach dreiwöchiger Anlaufphase. In den letzten zwei Handelstagen präsentierte sich der Kurs wieder sehr dynamisch. Damit scheint ein Erreichen des Widerstands bei 132,30 Euro wiederum realistischer. Wird dieser Widerstand angelaufen, würde das erwartete KGV aus heutiger Sicht den immer noch den günstigen Wert von 4,59 annehmen. Außerdem könnten die Zahlen vom 13. März besser als erwartet ausfallen und dadurch den Kurs weiter stärken.

Volkswagen AG VZ (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

132,30 // 139,50 Euro

Unterstützungen:

120,56 // 112,84 Euro



Fazit

Der Aktienkurs der Volkswagen AG hat den seit Anfang April 2021 ausgebildeten Abwärtstrend gebrochen und peilt das Level bei 132,30 Euro an.

Mit einem Open End Turbo Long (WKN JS37QT) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Volkswagen-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 4,13 profitieren. Das Ziel sei bei 136,01 Euro angenommen (4,13 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 24 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 115,90 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 2,12 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

JS37QT

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

2,93 – 2,99 Euro

Emittent:

JP Morgan

Basispreis:

94,38 Euro

Basiswert:

Volkswagen AG Vz.

KO-Schwelle:

94,38 Euro

akt. Kurs Basiswert:

124,00 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

4,13 Euro

Hebel:

4,13

Kurschance:

+ 38 Prozent

Quelle J.P. Morgan



