Volkswagen: Fundamental sehr günstig!

Volkswagen hat in China mit 13 Prozent noch immer den größten Marktanteil inne. Dennoch ist der Abwärtstrend seit Mitte April 2021 intakt, obwohl die fundamentalen Kennzahlen auf dem ersten Blick den zweitgrößten Autobauer nach Toyota als sehr günstig erscheinen lassen.

Der wichtigste Absatzmarkt für Volkswagen ist China. Dort werden derzeit 40 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet. Im Zukunftsmarkt Elektromobilität spielen die Wolfsburger im Reich der Mitte noch eine untergeordnete Rolle. An der Spitze der Bestsellerliste in China waren 2022 bereits zwei reine Elektroautos. Dabei nimmt Teslas Model Y mit 455.000 Einheiten den zweiten Rang ein. Auf Rang vier in der Verkaufsstatistik landete der konventionell angetriebene VW Lavida. Insgesamt rollten in China 2022 23,56 Millionen PKW neu auf der Straße. Dabei residiert VW mit einem Marktanteil von 13 Prozent noch immer auf Platz eins. Der hohe Anteil hat aber zwei Haken: Bei reinen Elektroautos spielt Volkswagen noch eine untergeordnete Rolle. Punkt zwei ist das Klumpenrisiko von Volkswagen in China. Sollte China einen Konflikt mit Taiwan vom Zaun brechen, könnten die dabei entstehenden Verwerfungen VW frontal treffen.

Zum Chart

Der seit Mitte April 2021 eingeschlagene Abwärtstrend der Aktie von Volkswagen ist immer noch intakt. Wobei der Overnight-Gap vom 19. Dezember 2022 auf die ausgezahlte Sonderdividende aufgrund des Börsenganges der Porsche AG zurückzuführen ist. In den Tagen nach dem Gap durchbrach die Aktie aber die wichtige Unterstützung bei 120,56 Euro und testete die Unterstützung bei 111,00 Euro. Die 111,00 Euro haben gehalten und der Kurs ist mit dem breiten Markt seit Anfang 2023 nach oben gelaufen. Dabei wurde auch der Widerstand bei 120,56 Euro überwunden und bis zum gestrigen Handelstag nicht mehr unterschritten. Die Marktteilnehmer zweifeln immer noch an einer friktionsfreien Metamorphose hin zu einem Autokonzern, der seinen Marktanteil auch im Elektrozeitalter halten wird können. Darum ist das erwartete KGV 2022 mit 3,80 rekordverdächtig niedrig. Die Marktteilnehmer vergessen keine Aktie und somit hat die ebenfalls rekordverdächtige Dividendenrendite 2022 in Höhe von 7,89 einen Grund. Die Aktionäre gehen offensichtlich von gröberen Unsicherheiten in der Zukunft aus. Die Aktie hat aber ihre Tiefs gesehen und es ist möglich, dass eine Kursstärke für den Durchbruch des Abwärtstrends sorgt.

Volkswagen AG VZ. (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

139,50 // 159,94 Euro

Unterstützungen:

120,56 // 111,00 Euro



Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN MA5E3E) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von Volkswagen in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 2,92 profitieren. Das Ziel sei bei 147,95 Euro angenommen (6,41 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 35 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 112,54 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 2,87 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MA5E3E

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

4,49 – 4,50 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

84,13 Euro

Basiswert:

Volkswagen AG VZ.

KO-Schwelle:

84,13 Euro

akt. Kurs Basiswert:

128,42 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

6,41 Euro

Hebel:

2,92

Kurschance:

+ 42 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.