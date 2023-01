Volkswagen-Aktie startet fulminant ins neue Jahr

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die viel beschworene Rally rund um den Jahreswechsel läuft auf Hochtouren. Vor allem am deutschen Aktienmarkt konnten die Kurse in den vergangenen Tagen deutlich zulegen.

Ganz vorne mit dabei waren viele Titel, die 2022 schlecht gelaufen sind. Hier scheinen Marktteilnehmer entsprechendes Erholungspotenzial zu vermuten. Die im DAX notierte Aktie von Volkswagen etwa ist seit Weihnachten um rund neun Prozent gestiegen. Zuvor hatte der Kurs im abgelaufenen Börsenjahr ein Drittel seines Wertes eingebüßt. Auch bei wikifolio.com sind die Trader bei den Wolfsburgern zuletzt verstärkt aktiv gewesen. Die VW-Aktie war in den vergangenen sieben Tagen mit 102 Trades und 62 Käufen (61 Prozent) eine der am meisten gehandelten DAX-Aktien auf wikifolio.com.

„Einfach zu billig, um sie nicht zu kaufen“

In dem von Dirk Dünnebeil (Schlingel) betreuten wikifolio Schlingelfolio sind die Vorzüge von Volkswagen mit einem Depotanteil von gut sechs Prozent aktuell die größte Einzelaktie. Zum Jahresende hat er die leicht im Minus liegende Position noch einmal aufgestockt und diesen Schritt wie gewohnt recht ausführlich begründet: „Volkswagen ist mir aktuell einfach zu billig, um sie nicht zu kaufen. Die Profitabilität soll gestärkt werden - das ist ja bisher das Problem gegenüber Tesla- wobei auch klar ist und immer war, das erstens Tesla nicht bei dieser Profitabilität langfristig bleiben wird, sondern nur den Vorteil des Trendsetters hat und zweitens VW diese Profitabilität noch gar nicht haben kann bei dem hohen Anteil an Benzinern. Dafür werfen diese alten aber immer noch einen hohen Cash-Flow ab. VW baut immer mehr um auf Elektro und wird wohl in der Zukunft der größte E-Autobauer der Welt werden. Der Börsenwert ist dahingehend ein Witz mit seinen 67 Milliarden, verglichen mit Porsche (das eh zu großen Teilen VW gehört) und vor allem Tesla mit seinen fast 400 Milliarden.“

Knapp acht Jahre nach dem Start des Musterdepots beträgt die Performance aktuell 161 Prozent. Das entspricht einem durchschnittlichen Wertzuwachs von knapp 13 Prozent pro Jahr. Bemerkenswert ist vor allem die außergewöhnlich starke 12-Monats-Bilanz mit einem Plus von fast 50 Prozent. Diese hat der Trader vor allem seinem guten Gespür bei den Kryptowährungen zu verdanken. Der aktuell immer noch zwei Drittel des Portfolios ausmachende ETF, der von fallenden Bitcoin-Notierungen profitiert, bescherte ihm dicke Gewinne (aktuell plus 70 Prozent).

„Kaufe den Dollar von Morgen für wenige Cents heute“

Das wikifolio PEYOS Beste von Peyo Sivenov (peyo) besteht zu größten Teilen aus Einzelaktien. In dem sehr breit gestreuten Portfolio ist seit der abgelaufenen Woche erstmals auch die Aktie von Volkswagen vertreten. Auch für Sivenov dürfte dabei die vermeintlich (zu) günstige Bewertung des Autobauers der ausschlaggebende Grund gewesen sein. Laut Handelsidee will der Trader nämlich irrationale Verhaltensweisen an der Börse auszunutzen und langfristig in solide unterbewertete Firmen investieren. Dabei eifert er seinem Vorbild Warren Buffett („Kaufe den Dollar von Morgen für wenige Cents heute“) nach.

Zum Start im Herbst 2013 formulierte er darüber hinaus das Ziel, bei begrenzten Risiken eine zweistellige Rendite zu generieren. Trotz der jüngsten Korrektur (minus 17 Prozent auf Jahressicht) liegt er dabei mit einer Jahresperformance von knapp elf Prozent und einem Maximalverlust von 40 Prozent im Soll. In Summe konnte der Wert des Musterdepots seitdem um 161 Prozent gesteigert werden.

