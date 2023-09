Volkswagen – Aktie im freien Fall. Ob die Umstellung der Markenstrategie hilft?

Abschied von Seat. Bis zum Jahr 2030 wird die Marke als Automobilhersteller verschwinden. Der Volkswagen-Konzern setzt in Spanien nun vollständig auf Cupra. Diese Entscheidung war bereits seit geraumer Zeit absehbar.

Volkswagen plant, sich in Zukunft ausschließlich auf die Marke Cupra zu konzentrieren, wenn es um Automobile geht. Ab dem Jahr 2030 wird Cupra die einzige Marke des Konzerns sein, die die südeuropäische Marktpräsenz repräsentiert. Allerdings wird Seat weiterhin eine Rolle spielen, jedoch nicht mehr als eigenständiger Automobilhersteller. Stattdessen wird Seat sich auf Mobilitätsdienstleistungen konzentrieren und weiterhin Konzernmodelle, wie beispielsweise den kommenden VW ID.2, im spanischen Werk Martorell fertigen, wie VW-CEO Thomas Schäfer am Rande der IAA Mobility erklärt hat.

Diese Entscheidung kommt nicht wirklich überraschend, da Volkswagen in den letzten Jahren hauptsächlich in Cupra investiert und die Marke Seat vernachlässigt hat. Thomas Schäfer argumentiert, dass es unwirtschaftlich sei, sowohl in Cupra als auch in Seat zu investieren. Außerdem konnte Seat sein Image als etwas veraltete Marke trotz einiger neuerer Modell-Designs nie wirklich loswerden. Die Entscheidung gegen Seat wurde daher bereits vor einiger Zeit getroffen.

Im Gegensatz dazu hat Cupra den umgekehrten Weg eingeschlagen, indem es aus einer früheren Seat-Ausstattungslinie eine eigenständige Marke gemacht hat und diese auf Dynamik und Sportlichkeit ausgerichtet hat. Dennoch wird auch Cupra letztendlich den Weg gehen müssen, sich zu einer reinen Elektromarke zu entwickeln, da bis Anfang der 2030er Jahre nur noch Elektrofahrzeuge angeboten werden sollen. Ob die anvisierte Zielgruppe diesen Wandel mittragen wird, bleibt abzuwarten

Die Entscheidung gegen Seat bedeutet das Ende einer langen Geschichte dieser einst rein spanischen Automarke. Seat wurde im Jahr 1950 gegründet und begann zunächst mit der Fertigung von Fiat-Modellen unter Lizenz. Seit 1986 gehört das Unternehmen zum Volkswagen-Konzern, aber über viele Jahre hinweg verzeichnete es hohe Verluste für Volkswagen.

Der Versuch, Seat als mediterrane Alternative zu Alfa Romeo zu positionieren, scheiterte ebenfalls. Nun soll Cupra mit Unterstützung des Volkswagen-Konzerns die Rolle übernehmen, die Seat nicht erreichen konnte.

Da Volkswagen wie andere Automobilhersteller auf das Konzept der Gleichteile setzt, wird es für die junge Marke Cupra nicht einfach sein, sich zu differenzieren. Hauptsächlich wird sie auf Design und Marketing angewiesen sein, um sich von Marken wie Volkswagen oder Skoda abzuheben.

Eine zusätzliche Herausforderung besteht darin, dass nach dem Wegfall von Seat allein Skoda dazu bestimmt ist, kostengünstige Basisfahrzeuge herzustellen. Für ein Cupra-Modell wird der Konzern voraussichtlich deutlich höhere Preise verlangen und Gewinne erzielen. Um diese anspruchsvollere Zielgruppe anzusprechen, wird Cupra in den kommenden Jahren daran arbeiten müssen, sein Image von einer eher provokanten zu einer sportlich-seriösen Marke umzustellen.

Die Aktie im freien Fall – Wie schlimm kommt es noch?

Volkswagen benötigt dringend einen Strategiewechsel. Das Allzeithoch der Aktie bei 262,45€ befindet sich weit in der Vergangenheit. Seit 2015 scheiterte jeder Ausbruchsversuch vergeblich. Müssen wir eine weitere Halbierung des Preises einplanen, oder schafft Volkswagen jetzt endlich die lang ersehnte Trendwende?

Darauf gehen wir in unserer Videoanalyse genau ein. Diese findest du auf unserem Kanal auf YouTube:

https://youtu.be/69rTTkaK0Bs

Mehr über uns, unsere Analysen und unser Depotmanagement, erfährst du über folgenden Link:

https://libertystockmarkets.de/

Disclaimer/Risikohinweis:

Die hier angebotenen Beiträge der Liberty Stock Markets GmbH dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um Finanzanalysen, sondern um journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen beziehungsweise Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Die Mitarbeiter der Liberty Stock Markets GmbH können zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der hier besprochenen Titel, Wertpapiere der besprochenen Unternehmen/Titel/Aktien halten und daher kann ein Interessenkonflikt bestehen.