Volkswagen: Abwärtstrend intakt!

Der Kurs der Volkswagen AG hat seit Ende März 2021 einen noch immer intakten Abwärtstrend ausgebildet. Die kommende Transformation hin zur Produktion von batteriebetriebenen Elektroautomobilen scheint zumindest in China nicht den gewohnten Marktanteil zu erreichen. Zu stark ist die Konkurrenz von Tesla und den chinesischen Anbietern.

Am deutschen Aktienmarkt hat sich die ohnehin gedämpfte Stimmung im Autosektor am Freitag weiter eingetrübt. Die schlechte Stimmung hatte ihren Ursprung in den Bedenken von Analysten der Schweizer Bank UBS und Preissenkungen bei Tesla. Der US-Elektroautohersteller senkte die Preise für Modelle im Wachstumsmarkt China und setzte damit die Konkurrenz aus Europa weiter unter Druck. Die Aktien von BMW, Mercedes, Porsche AG und Volkswagen verloren zwischen 2,4 und 4,18 Prozent. Die Experten der UBS befürchten zudem eine verstärkte Konkurrenz durch chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen. Sie gehen davon aus, dass zwei Drittel des weltweiten Automobilmarktes von einer konzentrierten Gruppe chinesischer Elektrofahrzeughersteller bedient werden könnte. Ihrer Meinung nach würde dies den Massenhersteller Volkswagen besonders hart treffen. Sie stuften die Aktie auf „Verkaufen“ herab und senkten ihr Kursziel auf 100 Euro.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Volkswagen spiegelt diese negativen Rahmenbedingungen wider und hat die lange Bodenbildungsphase innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends beendet. Die gewichtige Unterstützungszone rund um das Level bei 112,84 Euro wurde am vergangenen Freitag durchbrochen. Es ist durchaus denkbar, dass das Kursziel bei 100 Euro in einer überschießenden Reaktion der Marktteilnehmer auch unterschritten wird. Von vielen Seiten prasseln im Moment negative Nachrichten auf den Autobauer nieder. Das Spektrum reicht von der abflauenden Konjunktur bis zu dem ruinösen Konkurrenzkampf im Markt für Elektroautos. Der Abgasskandal und die Krise durch Corona haben verhindert, dass die Bäume bei VW in den letzten Jahren in den Himmel gewachsen wären. Betrachtet man das große Chartbild, so notiert das Papier innerhalb der vergangenen 10 Jahre im untersten Viertel dieser langen Seitwärtsentwicklung. Dieses Mal ist es nicht eine Pandemie, sondern die für Volkswagen risikoreiche Transformation hin ins Elektrozeitalter und die neuen Konkurrenten in diesem Markt.

Volkswagen AG VZ (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

112,84// 120,56 Euro

Unterstützungen:

107,84 // 100,00 Euro



Fazit

Mit einem Open End Turbo Short (WKN HC2SW7) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Aktie von Volkswagen in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 4,21 profitieren. Das Ziel sei bei 95,01 Euro angenommen (3,89 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 24 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 117,56 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,64 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

HC2SW7

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

2,56 – 2,60 Euro

Emittent:

UniCredit

Basispreis:

134,03 Euro

Basiswert:

Volkswagen AG VZ

KO-Schwelle:

134,03 Euro

akt. Kurs Basiswert:

108,32 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

3,89 Euro

Hebel:

4,21

Kurschance:

+ 50 Prozent

Quelle: UniCredit



