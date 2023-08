Volkswagen: Abwärtstrend durchbrochen?

Das Management von Volkswagen scheint die Probleme des ersten Halbjahres 2023 proaktiv zu lösen. Dabei wurde die Marke von 112,84 Euro auch im Lichte schlechterer Stimmung nicht unterschritten. Sollten die VW-Bullen wieder auftauchen, könnte der Kurs auf Basis der 112,84 Euro abermals ansteigen.

Nach Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts wurde jeder fünfte Neuwagen in Deutschland im vergangenen Monat mit batterieelektrischem Antrieb verkauft. Mit knapp 48.700 reinen Elektroautos (BEV) kamen im Juli rund 60 Prozent mehr Fahrzeuge neu auf die Straße als noch im gleichen Monat des Vorjahres. Ihr Anteil an allen Neuzulassungen betrug demnach 20 Prozent. Die Stromer stünden inzwischen auf der Schwelle zum Massenmarkt. Nun greifen die Mainstreamkäufer zu, die jedoch härtere Kriterien hinsichtlich Produkt und Preis anlegen. Dies ist bis dato die Domäne von Volkswagen gewesen. In einer Verkaufsstatistik von Januar bis Juli 2023 konnte Volkswagen mit den BEVs ID3 und ID4 auch die vorderen Plätze einnehmen. Der ID4 wurde nur von Teslas Model Y auf den zweiten Rang verwiesen. Auch im global größten Automarkt China justiert das Management nach, um im mittleren Marktsegment zu punkten.

Zum Chart

Kurzfristig betrachtet schielen die Marktteilnehmer bereits auf die heutige Veröffentlichung der Inflationsdaten in den USA. Davon leitet der Markt das weiter Handeln der US-Notenbank FED ab. Nachdem Volkswagen auch in China große Volumina absetzt, ist die aktuell vorherrschende Deflation keine gute Nachricht. Doch schlechte Nachrichten scheinen bei VW bereits eingepreist. Die erwarteten KGVs bei VW sind konkurrenzlos niedrig. Aktuell gehen die Marktteilnehmer davon aus, dass die Gewinne in den kommenden Jahren stagnieren. Tragen die Maßnahmen des VW-Managements jedoch Früchte, könnten die geplanten Gewinne nach oben revidiert werden und auch den Aktienkurs anschieben. Charttechnisch scheint der fallende Trend in eine Bodenbildung überzugehen. Auch dem VW-Konzern zuordenbare schlechte Nachrichten brachten den Kurs nie unter das Supportniveau von 112,84 Euro. Entlang dieser Marke ist auch eine Bodenbildung im Gange. Im großen Bild tritt Volkswagen seit mehr als 10 Jahren mehr oder weniger auf der Stelle. Die Auswirkung der Dieselaffäre war ein schwerer Schlag. Die zarten Erholungsversuche danach wurden von den Anti-Coronamaßnahmen zunichtegemacht. Mittlerweile hat der fallende Trend zu einem Kurs bei aktuell 116,88 Euro geführt.

Volkswagen AG VZ (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

120,56 // 139,50 Euro

Unterstützungen:

112,84 // 101,01 Euro



Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN MB5WAE) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von Volkswagen in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 3,65 profitieren. Das Ziel sei bei 130,88 Euro angenommen (4,59 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 27 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 109,51 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 2,45 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,8 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB5WAE

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

3,19 – 3,21 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

85,36 Euro

Basiswert:

Volkswagen AG VZ

KO-Schwelle:

85,36 Euro

akt. Kurs Basiswert:

116,88 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

4,59 Euro

Hebel:

3,65

Kurschance:

+ 43 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.